Не забываем о профилактике: как тюменцам обезопасить себя от коронавируса?

Пока по всему миру «гуляют» коронавирус, грипп и другие возбудители острых респираторных вирусных инфекций, жителям Тюменской области стоит обратить внимание на меры профилактики. Все эти «бациллы» заразны, передаются воздушно-капельным путём, поэтому необходимо обезопасить и себя, и окружающих от возможной инфекции. Как это сделать – в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

Моем руки и делаем уборку

Соблюдение правил личной гигиены – одна из самых действенных мер профилактики коронавируса. Имейте в виду:

- Если вы ездили на общественном транспорте, посещали места массового скопления людей, прикасались к дверным ручкам, деньгам, работали с гаджетами на рабочем месте, то обязательно мойте руки! Намыливайте их не менее двадцати секунд и полностью просушите;

- Ту же водную процедуру необходимо проделать перед едой и приготовлением пищи;

- После того, как вы вернулись с улицы, вымойте руки и лицо с мылом и промойте нос изотоническим раствором соли (или специальными препаратами, которые продаются в каждой аптеке);

- К лицу прикасайтесь только недавно вымытыми руками. Если под рукой у вас не оказалось мыла и воды, воспользуйтесь влажными салфетками или дезинфицирующими средствами на спиртовой основе;

- В людных местах и транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску и меняйте её раз в 2-3 часа. Повторно использовать маску ни в коем случае нельзя!

Правила использования маски. Фото: Роспотребнадзор

- Если вы находитесь в местах массового скопления людей, отдавайте предпочтение гладким причёскам. Распущенные волосы часто контактируют с лицом, поэтому есть риск подхватить заразу;

- Не находитесь в одном помещении с чихающими, кашляющими и «сопливящими» людьми. Ограничьте рукопожатия, объятия и поцелуи;

- Обязательно проветривайте помещения и не пользуйтесь общими полотенцами.

Наденьте маску! Фото: Роспотребнадзор

Не заражайте других людей

Если вы всё-таки что-то подхватили, не заражайте других людей. Для этого помните несколько простых правил:

– используйте одноразовую маску и меняйте её раз в час;

– сведите к минимуму рукопожатия и поцелуи со здоровыми людьми;

– Прикрывайте одноразовым платком, ладонями или локтем рот и нос, если вы кашляете и чихаете;

- уберите подальше свою зубную щётку, мочалку и полотенца от домочадцев;

- пользуйтесь одноразовой или личной посудой;

- ежедневно делайте влажную уборку, обрабатывайте дверные ручки, выключатели и панели управления оргтехникой.

Защитись от вируса, коронавируса и ОРВИ. Фото: Роспотребнадзор

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-904-492-92-30.

Телефон «горячей линии» департамента здравоохранения Тюменской области: 8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Как защититься от коронавируса? Фото: Роспотребнадзор

БДИ!

- Пока ситуация не разрешится, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует жителям региона воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемической обстановкой.

- Жителям региона, которые вернулись из Китая, Ирана, Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании и из других стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом, необходимо передать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, контактную информацию на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и «горячую линию» Департамента здравоохранения Тюменской области. Это необходимо для того, чтобы своевременно организовать медицинское обследование на две недели.