В Тюменской области введен режим самоизоляции

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в России и мире на сегодняшнем заседании оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу принято решение ввести режим самоизоляции. Распоряжение начнет действовать с полуночи 3 апреля, об этом сегодня в специальном сообщении объявил глава региона Александр Моор.

– При этом пока мы не вводим систему специальных пропусков. Сегодня органы полиции и Роспотребнадзора обладают всеми необходимыми правами, чтобы остановить человека, задать ему вопрос о целях нахождения на улице. Действующих норм достаточно для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. При этом режим самоизоляции позволяет тюменцам выходить на улицу в ближайший магазин, выгуливать собак, выносить мусор, передвигаться на работу на те предприятия, которые в этот период времени могут работать, – сообщил губернатор.

Власти продолжат следить за развитием событий. И если потребуется, будет введен режим пропусков, добавил Александр Моор. Он сказал, что ситуация в регионе остается стабильной, но напряженной.

– Только все вместе, проявив гражданскую ответственность и солидарность, мы сможем ответить на все вызовы, – добавил глава региона.

Также он отметил дисциплинированность граждан и бизнеса. И напомнил, что наш регион одним из первых ввел режим повышенной готовности в стране.

– Мы сделали это с 18 марта. Каждый день контролируя ситуацию, мы шаг за шагом принимали дополнительные ограничительные меры, а также меры поддержки. И это сработало. И продолжает работать. Я горжусь земляками, большинство из которых соблюдают все объявленные меры. Хочу дать оценку нашему бизнесу. Все предприятия, которые должны продолжать работу, работают. А те организации, деятельность которых должны была быть приостановлена, в абсолютном большинстве приостановили работу. Большинство работников находятся в режиме самоизоляции, кто-то работает дистанционно, – поделился Александр Моор.

Он подчеркнул важность сохранения достигнутого баланса в выполнении всех предписаний. Отдельно он отметил необходимость тщательного контроля за гражданами, прибывшими из-за границы.

– Это группа риска. Сегодня сотрудники полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления проверяют, соблюдают ли эти граждане режим самоизоляции. У нас есть разные инструменты. Вчера появилась новая возможность, используя данные сотовых операторов, следить за передвижениями каждого, кто должен соблюдать режим. Хочу напомнить, что в связи с последними изменениями законодательства ко всем, кто нарушает режим самоизоляции и предписания Роспотребнадзора, могут применяться административные меры, а при определенных последствиях и уголовная ответственность, – подчеркнул губернатор.