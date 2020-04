«Без масок никуда не выпустят, но их не купить»: россиянка рассказала, как коронавирус распространяется в Америке

Никто не верил, что коронавирус – это серьезная проблема. Все думали, что новая инфекция не страшнее обычного гриппа. О нынешней ситуации внутри Штатов тюменской «Комсомолке» рассказала жительница Калифорнии тюменка Мария Тютюкина. По просьбе редакции Маша прокатилась по городу и подготовила фоторепортаж.

Девушка решилась на переезд в США четыре месяца назад. Дома оставила небольшой действующий бизнес – студию растяжки. Прихватив с собой «финансовую подушку», Маша отправилась в Город Ангелов. Поселилась на берегу Тихого океана, близ границы с Мексикой и в двух часах езды от Лос-Анджелеса – в городе Сан-Диего (около 1,3 млн. жителей). Кто же знал, что ее Калифорния начнется с карантина из-за коронавируса.

Просто жуть!

– Я не сразу среагировала на всё это, не сразу поверила во все эти масштабы, как и всякий человек. Только когда девочка из Нью-Йорка написала, что у них нереальное количество заболевших и умирают люди, выслала фотки и видео. Это, конечно, было ужасно. В Калифорнии такого не было. До 20-х чисел марта я еще ходила, гуляла. Я поняла, что всё это серьезно, когда знакомые заболели, – рассказала Маша.

Пляжи Тихого океана забаррикадированы и их охраняют полицейские. Фото: Марии Тютюкиной

Ужасные кадры, вернувшие от заблуждений к реальности, Мария увидела у своей знакомой в сторис Instagram. Россиянка, живущая в Нью-Йорке, показывала, что на улочках Большого Яблока припаркованы рефрижераторы для хранения трупов.

– Нью-Йорк – это полный капец! Там просто жуть. Штраф для тех, кто нарушит карантин, – 1000 долларов, – продолжила повествование Маша. – У них всё жёстко контролируют, выходить на улицы без надобности нельзя. Сразу штрафуют полицейские. Наша знакомая из Нью-Йорка заболела «короной». Сейчас на связь не выходит. Знаем, что Юля лечится дома. Она сразу поняла, что заразилась. Были недомогание, боль в горле резкая, потом температура. Сдала тест, и он оказался положительным. Ее не забрали в больницу. В больницы забирают только тяжелых пациентов. Надеемся, что всё хорошо. Она молодая, 29 лет. Иммунитет должен справиться. У другой моей знакомой больна подруга, здесь, в Сан-Диего. Но она в возрасте.

По словам Маши, количество зараженных коронавирусом в Калифорнии растет, поэтому губернатор штата предположил, что карантин продолжится до конца мая.

– Вообще говорят, что это еще не пик. Никто не говорит, что это конец. Карантин уже продлили до 15 мая. Скорее всего, будет еще большее количество зараженных, – морально готовится девушка.

Президент США Дональд Трамп обещал американцам, что к Пасхе, к 12 апреля, все закончится. Но сейчас он объявил режим крупного бедствия. Скриншот Марии Тютюкиной

Она вспоминает, что всё началось в начале марта, когда по телевизору объявили, что нужно носить маски, держать социальную дистанцию, не выходить из дома без надобности. На сайте администрации Сан Диего были написаны предосторожности.

– Конечно же, никто сразу не стал выполнять эти требования. Но у нас очень крутой губернатор Калифорнии. Он почти сразу же закрыл границы. Одним из первых городов, который полностью закрылся на карантин, был Сан-Франциско. У меня подруга там. У них все улицы опустели. А потом до нас дошло. Всё шло по накатанной: закрыли Сиэтл, Вашингтон, Оригон, потом в Калифорнии – Сан-Франциско, Лос-Анджелес, – вспоминает тюменка.

Город ангелов

На тот момент, к концу марта, в Городе Ангелов было всего 5 тыс. заболевших. Для Лос-Анджелеса это всего ничего, говорит Маша: в мегаполисе проживает около 4 млн жителей, в агломерации – более 17 млн американцев. В Сан-Диего же на 20 марта было всего 15 заболевших. Сегодня в Калифорнии около 22,5 тыс. заразившихся COVID-19, 687 человек в регионе умерли из-за вируса. Причем 320 смертей пришлось на Лос-Анджелес, здесь заболело «короной» около 9,5 тыс. человек. На второй строчке антирейтинга – Сан-Диего. За две недели город прирос с 38 заболевших и трех смертей до 1,8 тыс. заболевших и 47 смертей.

В Сан Диего за две недели количество зараженных коронавирусом возросло от 38 до 1800. Скриншот Марии Тютюкиной

В штате объявлен карантин. По словам Маши, американцы законопослушны. Если велено держать дистанцию, соблюдать самоизоляцию, все это делают. После объявления карантина в городе стали проводить дезинфекцию, в магазинах выдавали салфетки, сделали на полу разлиновку с обозначением социальной дистанции. Такая же и на асфальте перед магазинами.

– Сначала это было странно, потом мы поняли, что это необходимость. Сейчас вообще круто. Ты можешь зайти на сайт магазина и зарезервировать себе очередь в магазин. Вообще, в магазин тебя сейчас могут просто не пустить без маски. В любое публичное место тебя не пустят, если у тебя не защищен нос и рот, – заявила Маша. – Масок в аптеке нет, с масками все печальненько. Мы заказываем через Amazon. Правда, доставка будет не раньше 11 мая. Люди очень изобретательны. Нет масок – закрываются подручными средствами. Кто-то из обычных бумажных салфеток делает себе маску. Я вот рубашку себе повязывала на лицо и ходила в магазин. Все ходят защищенными, никто не искушает судьбу.

В Сан Диего разрешены прогулки, но нужно держаться в двух метрах от прохожих. Фото: Марии Тютюкиной

Пока Маша сидит без работы. Говорит, тяжело, ведь сейчас она никто в Америке – всего лишь турист. Пока россиянка не поменяла статус, выплаты от американского правительства не предусмотрены.

– Мои друзья, у которых здесь уже гражданство, либо те, кто получил грин-карту, им выплатили по 1200 долларов на человека в месяц. На ребенка выплачивают по 500 долларов. Сейчас только начинается процесс перемены моего статуса здесь. Неизвестно, как долго это продлится. Конечно, это напрягает. Если бы у меня не было каких-то накоплений, я бы чувствовала себя гораздо хуже. Если бы не это, я бы, возможно, даже вернулась в Россию, – рассуждает тюменка.

The party is over

Еще одна тюменка, Агриппина Паламарчук, накануне, 14 апреля, провела прямую трансляцию из Америки. Девушка переехала в США 10 лет назад, сейчас живет во Флориде. Бока-Ратон – небольшой городок в полутора часах к северу от Майами. Работает стюардессой в Норвежских авиалиниях. В ее городе сегодня наибольшее количество заболевших в округе: по последним данным, более 250 человек. Всего в штате почти 19 тыс. заболевших и более 400 погибших. Во Флориде серьезнее относятся к профилактике вируса, чем в других регионах, потому что преобладает пожилое население: почти 4 млн людей здесь старше 65 лет. За нарушение карантина в регионе предусмотрен штраф до 500 долларов или придется провести два месяца в тюрьме.

Улицы и пляжи Калифорнии опустели: действует режим строгого карантина. Фото: Марии Тютюкиной

– Думаю, что властям важно было иметь такую форму воздействия на людей, – считает Агриппина. – Пять дней назад они объявили, что при выходе на улицу обязательно надо носить маску. Это ситуация новая, две недели назад центр по контролю заболевания говорил, что маски не помогают, нет необходимости их носить тем, у кого нет симптомов. Сейчас они говорят, что маски помогают замедлить распространение вируса. Человек может не знать, что он болен. Поэтому, выходя в общество, нужно закрывать лицо, нос, рот.

Она рассказала, что американцы долго не воспринимали опасность коронавирусной инфекции всерьез: казалось, до «короны» далеко, как до Китая. В начале марта, когда в Штатах было всего около 500 случаев, было много разговоров об итальянском сценарии. Люди не ожидали, что эпидемиологическая ситуация в стране разовьется настолько, что Америка станет лидером по количеству зараженных коронавирусом в мире.

– Мы очень долго не воспринимали новости о коронавирусе всерьез. В Штатах есть традиция весенних каникул, когда студенты летят в теплые края, где веселятся две недели. Эта ситуация стала причиной того, что в марте Флорида попала во все мировые новости с видео огромных пьяных толп студентов, которые кричали: «Нам все равно, если мы заболеем. Вечеринка продолжается». Была волна недовольства к городским властям и властям штата , – рассказала тюменка. – В итоге губернатор нашего штата обратился к ним: «Даже если вам все равно на свое здоровье, если вам неважно, заболеете вы или нет, подумайте о ваших родителях, бабушках и дедушках. Вечеринка закончена, отправляйтесь домой». Даже после этого потребовалось время, чтобы разогнать людей по домам. Люди собирались большими компаниями, занимались спортом вместе, ходили в магазины всей семьей, без масок, с пожилыми родителями. Люди верили, что вирус – это просто грипп, что ситуация не такая серьезная, что людей запугивают и не более. Даже когда начался карантин, наш президент говорил, что всё откроется к Пасхе, 12 апреля. Ситуация с тех пор не изменилась. Она изменяется всё еще к худшему.

СПРАВКА «КП»

На сегодняшний день в США около 609 тыс. заболевших и почти 26 тыс. умерших. Америка объявила режим крупного бедствия (major disaster). Общенациональный режим стал очередным шагом в борьбе Соединенных Штатов с эпидемией коронавируса. На протяжении нескольких недель такой режим поочередно объявили губернаторы почти всех американских штатов и ассоциированных территорий, последним стал Вайоминг.

