Тюменский юрист рассказала, какие штрафы ждут горожан при нарушении режима самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T13:01:10+03:00

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Как всем известно, на основании Постановлений Правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г. и № 167-п от 04.04.2020 г. на территории Тюменской области введен режим «Повышенной готовности» и поэтому всем гражданам (на основании пункта 10 последнего Постановления) надлежит соблюдать режим самоизоляции. Мы поговорили с адвокатом Марией Поветкиной о том, что означает сам термин «Самоизоляция» и какие штрафы ждут горожан, если они нарушают режим.

«Самоизоляция трактуется Постановлением 167-п, как нахождение гражданина в месте его проживания 24 на 7 до отмены пункта 10.2. указанного Постановления. Будем надеяться скоро его отменят, но пока оно действует вы должны уяснить следующее.

Покидать место проживания можно только при наличии причины. Вы можете покинуть жилище для:

- Обращения за экстренной медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- Посещения ближайшего магазина или аптеки;

- Прогулки с домашним животным или для того, чтобы вынести мусор, но выходить можно не дальше чем на 100 метров от места проживания,

- В крайнем случае можете поехать на работу, если вам на нее нужно и можно.

- При нахождении на улице и в транспорте вы должны соблюдать дистанцию от других людей не менее полутора метров. Исключение – такси».

Мария Поветкина обращает внимание тюменцев на то, что с 01 апреля 20 г. в КоАП РФ внесена новая статья 20.6.1., которой установлена административная ответственность за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, то есть фактически за нарушение «Самоизоляции».

Для граждан (физ. лиц) предусмотрено предупреждение или штраф от 1 000 до 30 000 руб., для юр. лиц — от 100 000 до 300000 руб., для ИП — от 30 000 до 50 000руб., для должностных лиц — от 10 000 до 50000 руб.

- Штраф накладывается в административном порядке, то есть вас останавливают на улице, составляют протокол и приглашают к Мировому судье для судебного разбирательства и вынесении в отношении вас Постановление, которое потом можно будет обжаловать но это совсем другая история. Очень рекомендую изучить текст статьи целиком, - рассказывает Мария.

Если вам необходимо, выйти то вот вам алгоритм действий, чтобы в отношении вас не был составлен протокол:

1) Перед выходом из дома вы должны до мелочей продумать свой маршрут и цель посещения улицы, запомните: просто так посещать улицу нельзя, пока не отменят действие ст. 10 Постановления 167-п.

2) Вы должны быть в маске и защитных перчатках (это не закон, а личная рекомендация).

3) Если вас остановили для проверки документов и опроса, то вы спокойно, не сопротивляясь, сообщаете куда и зачем вы направляетесь. Фактически, если вы проживаете не по прописке, вы спокойно объясняете где живете, то есть сообщаете место своего проживания (пребывания если нет местной прописки), законом не запрещено жить на период самоизоляции не дома, так вышло, и, если вы спокойно донесете информацию до должностного лица, с которым беседуете, думаю, все пройдет без проблем.

4) Если вы далеко от места проживания, то вполне возможно, что у вас есть причина, по которой вы там оказались для защиты жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан. Например, ваш родственник старше 65 лет не может покидать жилище, и вы привезли ему жизненно необходимые продукты и медикаменты.

5) Главное - при опросе быть не в парке с шампурами в руках, тут, к сожалению, никто вам не поможет. Это грубое нарушение.

Если ваша беседа с должностным лицом привела к составлению протокола, то вы должны:

1) Внимательно прочитать, что написано на бумаге, которую вас просят подписать.

2) Если вы не согласны с написанным, то подписываете протокол и пишете «Я не согласен с протоколом потому, что…» тут смоделировать не могу, но минимум вы должны написать это.

3) Если вам будут вменять не статью 20.6.1. а статью 6.3. то прямо на месте спросите, почему эта статья, ведь есть статья 20.6.1. Поясню разницу – штраф по статье 6.3. начинается для физических лиц с 15 000 руб. и именно по этой статье, за последние сутки были составлены Протоколы и более того вынесены Постановления мировыми судьями за последние сутки. Считаю это ошибкой, но практики пока нет. Остается ждать разъяснений Верховного суда.

4) Вам ОБЯЗАНЫ вручить копию протокола. Получив копию, можете звонить адвокату, если считаете, что вас собираются оштрафовать незаконно. Либо самостоятельно пишите свои возражения в суд. Присутствие на судебном заседании обязательно, это в ваших интересах.

5) Если решили, что пронесет и не обратились к адвокату, но потом поняли, что зря, звоните сразу как выйдете из суда.

СКАЗАНО

- Очень прошу тюменцев проявить сознательность и ответственность - от этого зависит здоровье наших детей, родителей и близких людей. К сожалению, вижу на улицах много людей, гуляющих с детьми, порой даже с колясками, - рассказывает редакции депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова». - Прекрасно понимаю, что с детьми в замкнутом пространстве тяжело, им нужны двигательная активность и свежий воздух. Но только соблюдение правил самоизоляции поможет нам не допустить распространение инфекции и быстрее вернуться к обычной жизни. В помощь родителям сейчас достаточно много онлайн-сервисов, предлагающих различные занятия для детей любых возрастов. А еще эта вынужденная «остановка» - это замечательная возможность побыть вместе, наобниматься вдоволь, улучшить отношения со своими детьми-подростками. Пожалуйста, воспользуйтесь ею!