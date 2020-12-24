Когда часы бьют полночь, а за окном гремят салюты, мы поднимаем бокал шампанского. Но зачем повторяться, когда можно разнообразить стандартные алкогольные напитки парочкой коктейлей? Предлагаем несколько рецептов для блестящего праздника.«Белый русский»Как ни странно, но рецепт этого коктейля придумали за границей, в честь белогвардейцев, бежавших после поражения в Гражданской войне. Изначально его готовили из водки, джина и какао-ликера. В 50-х американские бары начинают делать коктейль по новому рецепту, со сливками. Доступность ингредиентов (водка, ликер, сливки) и простота приготовления позволяют быстро сделать коктейль в домашних условиях.ГлинтвейнГлинтвейн появился еще в Древнем Риме, что не удивительно, так как вино (главный ингредиент) было главным напитком великой цивилизации. Но популярность напитка распространилась в странах средневековой Европы, где горячее вино продавали на праздничных ярмарках. Теперь коктейль можно встретить во многих ресторанах, но всегда приятно выпить теплый напиток у себя дома.Джин-тоник и «Маргарита»Одни из самых распространенных в мире и легких в приготовлении коктейлей, которые обладают цитрусовым вкусом. Джин-тоник появился еще в XVIII веке. Воевавшие британские солдаты, пытаясь спастись от малярии и цинги, смешивали джин с хинином. Кора хинного дерева с сильно горьким вкусом обладала жаропонижающим свойством, что помогало солдатам перенести болезнь. Про создание коктейля «Маргарита» ходит много различных легенд, но предполагается, что он появился в Мексике в середине 20-го века в честь некой женщины, поэтому считается, что этот коктейль подходит больше прекрасному полу.ГрогЭтот коктейль отсылает нас к трем прошлым напиткам. Во-первых, грог относится к числу согревающих смесей и подается в горячем виде, как глинтвейн, только вместо вина используется ром. Во-вторых, этот напиток входил в рацион британских моряков как средство для профилактики цинги.«Кровавая Мэри»Этот коктейль делается на основе водки и томатного сока. По некоторым версиям, он назван в честь английской королевы Марии I. За жестокий нрав и регулярные расправы над протестантами ее прозвали «Кровавой Мэри». Теперь это один из самых популярных напитков с разными вариациями приготовления. Например, если вы не любите острое, то спокойно можете убрать из списка жгучие соусы. Также вместо водки можно использовать джин, саке, текилу или виски.Напомним, что специалисты называют два бокала шампанского лучшей дозировкой алкоголя в праздники, которая дает положительный эффект. Поэтому не переусердствуйте с употреблением коктейлей. Однако если сдержаться не удалось, предлагаем вашему вниманию несколько антипохмельных, в большинстве случаев не очень приятных, коктейлей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол – 2021 по-сибирски: что приготовить на Новый год – 2021, кроме салата оливье и селедки под шубойНовый год уже совсем на носу, а россияне обдумывают, какие блюда приготовить на праздничный стол. 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