На Цветном бульваре в Тюмени возводят ёлку: монтаж каркаса почти завершен

Каркас елки Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени полным ходом началась подготовка к Новому году - 2021. В торговых центрах царит атмосфера новогодних праздников, начали украшать и улицы города. Например, на Цветном бульваре вовсю устанавливают главную новогоднюю красавицу - елку, высота которой составляет 28 метров. Монтажники практически возвели каркас «зеленой красотки». Не успеем оглянуться, как елочка начнет сиять яркими огнями и радовать горожан.

Сборка новогодней елки Фото: Виктория Стеблова

Помимо елки, на Цветном бульваре вскоре появятся и другие новогодние украшения: световые конструкции «2021» и «Перья Жар-птицы» напоминающая арки, и многие другие яркие элементы праздника. Но и это далеко не все, чем нас очарует это место. Если вспомнить опыт прошлых лет, то совсем скоро здесь появится ледовый городок. Администрация назовет подрядчика 25 ноября.

Ветки от искусственной елки Фото: Виктория Стеблова

В этом году, помимо горок в ледовый городок войдут различные скульптуры. Тюменцы смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика высотой в 2,6 метра, «Сказочный мост», круглый ледовый лабиринт, игровой комплекс «Кувшины» и игровой комплекс «Самовар».

Порадует юных горожан и смотровая площадка «Сказочный мост» с двумя входами в виде лестничных маршей и арок, а также круглый ледовый лабиринт, игровой комплекс Кувшины» из семи скульптур. Главной ледяной скульптурой станет символ грядущего года – бык.

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