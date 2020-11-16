Как будет выглядеть ледовый городок в Тюмени в 2020 году. Фото - pixabay.com.

В Тюмени ищут подрядчика, который соорудит ледовый городок. Он обойдется городскому бюджету в сумму около пяти миллионов рублей – такова начальная цена аукциона.

Победитель лота, который определится 25 ноября, должен будет изготовить деревянные горки, при устройстве фигур разрешено использовать только прозрачный лед – без пузырьков, сколов, щелей и внутренних трещин. Также следует прибирать городок, а при выявлении дефектов фигур или горок устранять их за свой счет.

Также стало известно, что помимо горок в ледовый городок войдут различные скульптуры, в том числе фигуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика высотой в 2,6 метра. Порадует юных горожан и смотровая площадка «Сказочный мост» с двумя входами в виде лестничных маршей и арок, а также круглый ледовый лабиринт, игровой комплекс Кувшины» из семи скульптур.

Кроме того, подрядчик установит игровой комплекс «Самовар» из четырех скульптур в форме самовара и тарелок, а в центре городка появятся сказочный домик, скульптуры коня и уточки. Организатор праздника возведет и символ грядущего года – быка, передает «МегаТюмень».