Новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени: заведения, цены и новогодние программы

Новый Год 2021. Фото: Pixabay

Кажется, ещё совсем недавно куранты пробили полночь и наступил 2020 год. Но время летит, и уже скоро нам придётся прощаться с годом Крысы. В преддверии праздника тюменские заведения вовсю готовятся к новогодним корпоративам – 2021, чтобы их гости не скучали, а интересно, весело и зажигательно провели время. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила обзор заведений, где можно отпраздновать новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени.

Ресторан Green House

Ресторан Green House предлагает встретить Новый год вместе с Алисой в Стране Чудес. В праздничную программу входят: новогодние фотозоны, специальное праздничное меню от шеф-повара, зажигательные ведущие, чарующий вокал и лучшие мировые хиты, зажигательный DJ и оригинальные шоу-номера с красочными костюмами. Новогодние чудеса будут происходить с 18 по 30 декабря.

Стоимость: от 4500 рублей.

Баварский ресторан Maximillians

Maximillians приглашает гостей с 18 по 30 декабря на новогодние корпоративные вечера для компаний до 800 персон. В программе: живая музыка, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка, отличная кухня и веселье!

От первого обращения до завершения празднования вас будет сопровождать банкет-менеджер. В стоимость включено специальное меню: закуски, салаты, горячее, алкогольные и безалкогольные напитки.

В новогодней программе вас будут ждать самые эффектные номера лучших артистов города, остроумный ведущий, 4-5 выступлений разных жанров, участие гостей в программе, обязательное появление главных волшебников Нового года – Деда Мороза и Снегурочки, музыкальное и световое сопровождение и только живой звук от наших кавер-групп. Вечер продолжится диско-сетом приглашенного Dj.

Стоимость: от 3400 рублей.

Фото: Баварский ресторан «Maximillians»

ГРУЗИНСКОЕ КАФЕ «ВАН ГОГИ»

Новый год с Вечерним Гоги предлагает встретить грузинское кафе «ВАН ГОГИ». Праздник пройдёт по мотивам популярной телепередачи на Первом канале «Вечерний Ургант». Вас ждет «вах, какой вечер», наполненный искрометным и интеллигентным юмором, горячими новостями из жизни уходящего 2020 года, импровизацией, музыкальными паузами и веселыми развлечениями. Ведущим вечера станет голос радиостанций «Европы плюс» и «Красная Армия» Михаил Колесников.

В стоимость входит программа, «вах, какие вкусные блюда» грузинской кухни, алкогольные и безалкогольные напитки.

Стоимость: воскресенье – четверг – 3900 рублей, пятница и суббота – 4800 рублей.

КАРАОКЕ-КЛУБ «ШАЛЯПИН»

Новогоднее #ШоуМастГоОн сделает ваш Новый год по-особенному ярким. И если вы не сторонник домашних посиделок у телевизора с оливье, а любитель ярких праздников в веселой компании, тогда вам именно туда!

Новогодние корпоративы и новогодняя ночь в «Шаляпине» пройдут под девизом «Шоу должно продолжаться!». Уникальное новогоднее шоу, наполненное праздничным настроением, интересными интерактивами и творческими номерами от лучших представителей event-индустрии города!

Стоимость: воскресенье – четверг: от 3600* рублей, пятница и суббота: от 3900* рублей.

Новогодняя ночь: от 5000* рублей (в стоимость входит: программа, депозит на блюда и напитки).

После 00.00 – вход 1000 рублей.

* В стоимость входит программа, депозит (кухня, б/а напитки).

РУССКИЙ РЕСТОРАН «МАКСИМЫЧ»

«Место Ёлки изменить нельзя, или Утомленные годом»

Праздничное кинопутешествие предлагает тюменцам ресторан «Максимыч». В программе вас будут ждать поющие ведущие, самые крутые артисты нашего города: театр Дмитрия Ефимова и зажигательный цыганским ансамбль.

В телепрограмме вечера:

«Любовь и голубцы»;

«17 мгновений нового года»;

«Деньги исчезают в полночь»;

«Ёлки, водка, два ствола»;

«50 оттенков 2020»;

«В поисках мандарина».

Стоимость: пятница, суббота: 5000 рублей, воскресенье – четверг: 3800 рублей (со своим алкоголем.

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БАЗЫ ОТДЫХА

Для любителей природы тоже есть подходящие варианты. Базы отдыха и загородные клубы не менее активно проводят новогоднюю подготовку.

Загородный клуб «Жемчужина».

Загородный клуб «Жемчужина» подготовил для жителей и гостей Тюмени сразу несколько программ: торжественный семейный гала-ужин в ресторане «Вуокса Холл» и караоке-вечеринку в ресторане «Жемчужина».

Семейный гала-ужин подарит гостям волшебную новогоднюю шоу-программу для всей семьи, вкуснейшее меню от шеф-повара, зажигательную шоу-программу и топовые хиты в живом исполнении. Не обойдётся вечер без семейных конкурсов с призами и подарками, новогодних фейерверков и фотозоны. А самых маленьких гостей ожидает детская анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость:

Взрослый билет (12+) – 12 000 рублей.

Детский билет (3 – 12 лет) – 5 000 рублей.

Дети до 3 лет: бесплатно.

Фото: Загородный клуб «Жемчужина»

Караоке-вечеринка на зимней террасе ждёт гостей старшего возраста, 18+.

Зажигательные ведущие устроят розыгрыш призов, подарят безудержные танцы и отличное новогоднее настроение. Шоу-бар с коктейлями и Lounge-зона с кальянами также будут ждать гостей.

Стоимость:

Входной билет на встречу Нового года (18+). Включает в себя новогоднее сет-меню – 6 000 рублей.

*Все напитки заказываются дополнительно в баре по коктейльной карте.

Фото: Загородный клуб «Жемчужина»

Новый год на базе отдыха «Верхний бор».

Санаторий предлагает весело и незабываемо отметить Новый год семьям, компаниям и коллективам. Увлекательная и оригинальная развлекательная программа включает в себя приветственные напитки, просмотр зарубежных и отечественных фильмов на новогоднюю тематику, дискотеку, концерт артистов вокального и инструментального жанров, выступление танцевальных коллективов, розыгрыш призов и, конечно же, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодний заезд начнется с 12 часов 31 декабря.

Стоимость: цена новогоднего тура складывается из цены за проживание и стоимости банкета и праздничной программы.