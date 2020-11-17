В Тюмени состоялся необычный предновогодний эфир с Дедом Морозом. Фото - pixabay.com.

В Тюмени состоялась уникальная встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Онлайн-трансляцию мероприятия в преддверии дня рождения главного волшебника страны провело издание «Комсомольская правда» – Тюмень».

В ходе встречи Дед Мороз рассказал о работе своей резиденции в Великом Устюге в этом году, о готовящейся новогодней программе для детей и взрослых, а также принял поздравления с наступающим днем рождения от жителей Тюмени.

Скриншот с трансляции.

Лучшие поздравления главного волшебника страны, поступившие в адрес редакции за несколько дней до мероприятия, были зачитаны в прямом эфире. В рамках трансляции также были продемонстрированы несколько графических работ: рисунки и видеоролик с поздравлениями. Авторы этих работ получат призы от партнера мероприятия – мясного бренда «Ишимский».

С наступающим праздником Деда Мороза также поздравили участники онлайн-встречи – заместитель директора молодежного театра «Ангажемент» Андрей Коряков и директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев.

Оба спикера также затронули тему новогодних праздников и готовящихся в театрах мероприятий. Так, на большой сцене театра «Ангажемент» традиционно пройдут три спектакля: «Сказки о новогоднем чуде», «Морозко», «День рождения Снегурочки».

– В новогодний репертуар также вошел премьерный спектакль прошлого года, который стал настоящим хитом, – «Сказки Дедушки Мороза». Это что касается спектаклей, которые пройдут в большом зале. Для самых маленьких зрителей в зале на подушечках пройдут два спектакля – «Новогоднее настроение» и «Новогодний теремок», – рассказал Андрей Коряков.

Скриншот с трансляции.

В свою очередь директор ТБДТ выразил надежду, что праздники состоятся, несмотря на текущую ситуацию с пандемией коронавируса. В Тюменском драматическом театре новогодняя кампания для детей и их родителей стартует 22 декабря.

– В основном это музыкальные детские спектакли: «Тысяча и одна ночь», «Буратино», «Снежная Королева», «Коза-дереза». Спектакли будут идти с определенной периодичностью почти каждый день до окончания новогодних каникул, то есть до 10 января, – отметил Сергей Осинцев.