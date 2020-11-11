Купить подарок на Новый Год - 2021 в Тюмени: что и почём

Фото: Pixabay

Каждый человек желает получить на Новый год долгожданный подарок, но не менее приятно дарить подарки родным и близким людям. Выбор новогодних презентов требует не только сил и вдохновения, но еще и времени. Поэтому «Комсомольская правда»-Тюмень» сделала для тюменцев подборку подарков, которая никого не оставит равнодушными. Рассказываем, что подарить в подарок на Новый год – 2021.

В социальных сетях мы устроили опрос, что бы тюменцы хотели получить в качестве подарка на долгожданный праздник. Как выяснилось, люди хотят не только практичные подарки, но и весьма креативные.

Например, некоторые ждут встречи с семьей, с которой долго не виделись из-за режима повышенной готовности в стране. Многие тюменцы хотели бы получить в подарок различные сертификаты. Например, на SPA-процедуры или полет в аэротрубе.

Молодые девушки мечтают о различных фотосессиях «под ключ» или о новеньких телефонах с хорошими камерами. И, конечно же, ждут предложения руки и сердца от своих молодых людей, ведь Новый Год исполняет чудеса!

Дамы постарше не откажутся от хорошей посуды или современной бытовой техники, например, от посудомоечной машины или робота-пылесоса.

Фото Pixabay

СПИСОК ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ НА НОВЫЙ ГОД 2021

Креативные подарки:

- Теплый плед с рукавами.

Зимний и уютный подарок пригодится каждому. Главное подобрать цвет и принт.

Стоимость: от 1000 до 2500 рублей.

- Новогодние украшения/игрушки.

Этот подарок поднимет настроение любому человеку в канун праздника и сохранит хорошие воспоминания.

Стоимость: от 100 до (суммы на ваше усмотрение) рублей.

- Забавные тапочки или кигуруми (пижама).

Такой подарок отлично подойдет для самых близких людей. Плюс к нему можно добавить нотку юмора.

Стоимость: от 700 до 4000 рублей.

- Сертификат на прохождение квеста.

Его можно подарить на Новый год детям или компании друзей. Главное – выбрать приключение, которое всем придется по душе и оставит только положительные эмоции.

Стоимость: от 2000 рублей и выше (все зависит от ваших предпочтений).

- Винный набор.

Оригинальный подарок для ценителей настоящего вина. В набор может входить все, что угодно: штопор, графин, бокалы, бутылка настоящего вина.

Стоимость: от 900 рублей и выше.

- Фотоподушка или фото плед.

Раньше фотографии хранили лишь в альбомах, а теперь можно сохранить воспоминания вот таким необычным образом.

Стоимость: от 1500 рублей.

Символ наступающего года Фото: Виктория Стеблова

Практичные подарки:

- Фитнес-браслет.

- Здоровый образ жизни стал популярен. Этот подарок будет полезен не только спортсменам, но и всем, кто следит за своим здоровьем.

- Электрическая бритва с триммером.

- Борода имеет огромную популярность среди мужчин. Парни ухаживают за ней тщательно, поэтому такой подарок их точно порадует.

Стоимость: от 3000 рублей.

- Столик для перекусов в постели.

Отличный подарок для любителей перекусить во время просмотра фильмов или романтичных натур.

Стоимость: от 700 рублей.

- Техника (в зависимости от предпочтений).

Такой подарок можно выбрать, отталкиваясь от финансов и предпочтений того, кому этот подарок предназначается.

Стоимость: от 1000 рублей.

- Зеркало с подсветкой.

Такой подарок будет полезен для девушки в любом возрасте. Плюс станет украшением домашнего интерьера.

Стоимость: от 5000 рублей.

Съедобные подарки.

Выбирая презенты, которыми можно полакомиться, нельзя забывать о санитарных нормах. Лучше всего покупать их в установленных, санкционированных местах, с учетом сроков годности и условий хранения. Нужно внимательно ознакомиться с информацией на этикетке: срок годности, состав, а также время и место изготовления.

- Печенье с предсказаниями.

Предсказания поднимут настроение и придадут уверенности, а вкусное печенье сделает получателя презента счастливым.

Стоимость: от 400 рублей.

- Шоколадные фигурки.

Как известно, ничего так не поднимает настроение, как кусочек шоколада. Плюс в новогоднюю ночь можно украсить праздничный стол.

Стоимость: от 150 рублей.

- Набор чай или кофе.

Такой подарок можно сделать именным, если заранее все продумать.

Стоимость: от 500 рублей.

- Новогодний торт.

Лучший подарок для сладкоежек. Главное заказать торт с новогодними украшениями.

Стоимость: от 1000 рублей.

- Корзинка с экзотическими фруктами.

Этот подарок можно подготовить самому, заранее купив корзинку. Подарок получится не только вкусным, но и полезным.

Стоимость: от 1500 рублей.

Сладкие подарки Фото: Виктория Стеблова

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