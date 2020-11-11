Купить подарок на Новый Год - 2021 в Тюмени: что и почём

Фото: Pixabay
Каждый человек желает получить на Новый год долгожданный подарок, но не менее приятно дарить подарки родным и близким людям. Выбор новогодних презентов требует не только сил и вдохновения, но еще и времени. Поэтому «Комсомольская правда»-Тюмень» сделала для тюменцев подборку подарков, которая никого не оставит равнодушными. Рассказываем, что подарить в подарок на Новый год – 2021.
В социальных сетях мы устроили опрос, что бы тюменцы хотели получить в качестве подарка на долгожданный праздник. Как выяснилось, люди хотят не только практичные подарки, но и весьма креативные.
Например, некоторые ждут встречи с семьей, с которой долго не виделись из-за режима повышенной готовности в стране. Многие тюменцы хотели бы получить в подарок различные сертификаты. Например, на SPA-процедуры или полет в аэротрубе.
Молодые девушки мечтают о различных фотосессиях «под ключ» или о новеньких телефонах с хорошими камерами. И, конечно же, ждут предложения руки и сердца от своих молодых людей, ведь Новый Год исполняет чудеса!
Дамы постарше не откажутся от хорошей посуды или современной бытовой техники, например, от посудомоечной машины или робота-пылесоса.
Фото Pixabay
СПИСОК ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ НА НОВЫЙ ГОД 2021
Креативные подарки:
- Теплый плед с рукавами.
Зимний и уютный подарок пригодится каждому. Главное подобрать цвет и принт.
Стоимость: от 1000 до 2500 рублей.
- Новогодние украшения/игрушки.
Этот подарок поднимет настроение любому человеку в канун праздника и сохранит хорошие воспоминания.
Стоимость: от 100 до (суммы на ваше усмотрение) рублей.
- Забавные тапочки или кигуруми (пижама).
Такой подарок отлично подойдет для самых близких людей. Плюс к нему можно добавить нотку юмора.
Стоимость: от 700 до 4000 рублей.
- Сертификат на прохождение квеста.
Его можно подарить на Новый год детям или компании друзей. Главное – выбрать приключение, которое всем придется по душе и оставит только положительные эмоции.
Стоимость: от 2000 рублей и выше (все зависит от ваших предпочтений).
- Винный набор.
Оригинальный подарок для ценителей настоящего вина. В набор может входить все, что угодно: штопор, графин, бокалы, бутылка настоящего вина.
Стоимость: от 900 рублей и выше.
- Фотоподушка или фото плед.
Раньше фотографии хранили лишь в альбомах, а теперь можно сохранить воспоминания вот таким необычным образом.
Стоимость: от 1500 рублей.
Символ наступающего года
Фото: Виктория Стеблова
Практичные подарки:
- Фитнес-браслет.
- Здоровый образ жизни стал популярен. Этот подарок будет полезен не только спортсменам, но и всем, кто следит за своим здоровьем.
- Электрическая бритва с триммером.
- Борода имеет огромную популярность среди мужчин. Парни ухаживают за ней тщательно, поэтому такой подарок их точно порадует.
Стоимость: от 3000 рублей.
- Столик для перекусов в постели.
Отличный подарок для любителей перекусить во время просмотра фильмов или романтичных натур.
Стоимость: от 700 рублей.
- Техника (в зависимости от предпочтений).
Такой подарок можно выбрать, отталкиваясь от финансов и предпочтений того, кому этот подарок предназначается.
Стоимость: от 1000 рублей.
- Зеркало с подсветкой.
Такой подарок будет полезен для девушки в любом возрасте. Плюс станет украшением домашнего интерьера.
Стоимость: от 5000 рублей.
Съедобные подарки.
Выбирая презенты, которыми можно полакомиться, нельзя забывать о санитарных нормах. Лучше всего покупать их в установленных, санкционированных местах, с учетом сроков годности и условий хранения. Нужно внимательно ознакомиться с информацией на этикетке: срок годности, состав, а также время и место изготовления.
- Печенье с предсказаниями.
Предсказания поднимут настроение и придадут уверенности, а вкусное печенье сделает получателя презента счастливым.
Стоимость: от 400 рублей.
- Шоколадные фигурки.
Как известно, ничего так не поднимает настроение, как кусочек шоколада. Плюс в новогоднюю ночь можно украсить праздничный стол.
Стоимость: от 150 рублей.
- Набор чай или кофе.
Такой подарок можно сделать именным, если заранее все продумать.
Стоимость: от 500 рублей.
- Новогодний торт.
Лучший подарок для сладкоежек. Главное заказать торт с новогодними украшениями.
Стоимость: от 1000 рублей.
- Корзинка с экзотическими фруктами.
Этот подарок можно подготовить самому, заранее купив корзинку. Подарок получится не только вкусным, но и полезным.
Стоимость: от 1500 рублей.
Сладкие подарки
Фото: Виктория Стеблова
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