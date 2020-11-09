Александр Моор продлил режим повышенной готовности в Тюменской области. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Он продлится до 22 ноября – такая информация содержится в постановлении № 695-п правительства региона.

Таким образом, в Тюменской области еще как минимум две недели будут действовать ограничения, касающиеся проведения спортивных тренировок, культурных и других массовых мероприятий. Кроме того, в этот период дистанционно продолжат оказывать государственные и муниципальные услуги.

Напомним, что в регионе действует обязательный масочный режим во всех общественных местах. Также пожилым тюменцам и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется придерживаться режима самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что витамины, биологически активные добавки, а также поливитаминные комплексы могут быть важным подспорьем организму для поддержания на должном уровне иммунной системы. Об этом сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

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