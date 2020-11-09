Тюменцам назвали витамины-помощники в борьбе с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Витамины, биологически активные добавки, а также поливитаминные комплексы могут быть важным подспорьем организму для поддержания на должном уровне иммунной системы. Об этом сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

– Если питание человека было сбалансировано, то обеспеченность его организма витаминами, минералами будет максимальной. Но если какой-то дефицит есть у человека, существует исходно и он вошел в эту ситуацию пандемии с повышенным риском, то ему нужно себе помогать, – отметила Дороднева.

По ее словам, помощниками будут являться биологически активные добавки, поливитаминные комплексы, которые указаны в рекомендациях Института питания. Это витамин D3, цинк, омега -3, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В.