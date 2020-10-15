Новый год в Тюмени – 2021: сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году?

Дед Мороз и Снегурочка одной из тюменских студий событий.

Незаметно мы приближаемся к главному празднику 2020-го - Новому Году. Каждый ребенок ждет этот замечательный день и мечтает о встрече с самым настоящим волшебником, Дедом Морозом. Редакция «Комсомольской правды - Тюмень» выяснила у профессионалов event-индустрии, сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году.

- Каждый год становится все больше нелепых предложений, которые предлагают поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. И цены с каждым годом также сильно отличаются друг от друга, - рассказывает создатель и созидатель детских праздников в городе Тюмени, Яна Алексеева. – Праздник стоит ровно столько, сколько вы готовы за него заплатить. Сюжет или идея должна быть даже в 15-минутном поздравлении, хотя оптимально все-таки 30 минут! Профессионалы уточнят возраст всех детей, которые будут на празднике и правильно спланируют программу. Но оптимально заказывать такую услугу с трех лет, отмечает Яна.

Стоимость поздравлений зависит не только от временного диапазона, но и от числа в календаре. 31 декабря цена будет меняться каждые несколько часов.

С 18 по 25 декабря стоимость 30-минутной программы составит 2500 рублей. В такую программу входит: встреча с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой, небольшое приключение с различными играми, творческие номера детей (можно и взрослых) и вручение новогодних подарков (которые заранее нужно подготовить родителям и передать Дедушке до начала программы).

В эти же числа можно пригласить волшебников и на 15 минут. За это время детки успеют рассказать, как вели себя в этом году, порадовать дедушку стихотворением, спеть песенку для елочки, зажечь на ней волшебные фонарики и, конечно же, получить долгожданные подарки. Такое удовольствие обойдётся в 1500 рублей.

Дед Мороз на новогоднем празднике Фото: Виктория Стеблова

С 25 по 29 декабря 30-минутная программа домашнего праздника будет стоить 4000 рублей, а 15 минутная - 3000 рублей.

30 декабря встреча с Дедом Морозом обойдётся тюменцам в 4500 рублей.

31 декабря, цена будет меняться в зависимости от стрелок на часах, чем ближе к бою курантов, тем дороже. До 16:00 - 4500 рублей; С 16:00 до 19:00 - 5500 рублей. С 19:00 до 21:00 - 7000 рублей; С 21:00 до 01:00 - 8500 рублей.

Напоминаем, что праздник нужно заказывать у профессионалов своего дела. Это лишний раз гарантирует вам, что новогоднее чудо для детей пройдёт на высшем уровне.

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