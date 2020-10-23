Тюменским модницам на заметку: что надеть в Новый год – 2021? Встречаем год Белого Металлического Быка

Тюменский стилист Алекса

Чувствовать себя королевой в праздничный вечер, будь то новогодний корпоратив, шумная вечеринка, компания друзей или же уютное торжество в семейном кругу, желает каждая дама. Для этого необходимо заранее позаботиться о своем наряде. Тюменским модницам дала рекомендации стилист Алекса.

– 2021 год встретит нас под знаком Белого Металлического Быка. Если отталкиваться от цвета, для людей, верующих в астрологию, приветствуются наряды в бело-серых цветах, также все оттенки бежевого, слоновой кости, топленого молока, сливочного и серого, – подчеркивает стилист.

Если же говорить про сам наряд, то актуальным может стать брючный костюм. Его можно выбрать как с мужского плеча, но при этом пиджак может быть приталенный, чтобы каждой девушке ее наряд был по душе. Под костюм лучше всего надеть короткий топ, чтобы во время веселых танцев было удобно, а главное, не жарко. Альтернативой может стать бельевой топ – он актуален во все времена.

Образ со строгим костюмом

Также стильно будет смотреться платье-пиджак. Это некая палочка-выручалочка на все мероприятия. Если оно будет классического черного цвета, к нему отлично подойдут красивые колготки. Такое платье не будет висеть в шкафу после одного мероприятия, его можно будет носить в повседневной жизни, используя в различных вариантах, например носить в расстегнутом виде как длинный пиджак. Поверх него можно надевать пояса, подчеркивая талию. Этот наряд будет смотреться актуально во все времена.

Платье - пиджак

– Также можно рассмотреть модель с объемными рукавами – один из трендов сезона. Такой лук придаст вам больше женственности, – акцентирует Алекса. – На новогодний корпоратив можно выбрать платье с объемными плечами или рукавами. Без внимания в таком наряде вы точно не останетесь.

Платье с объемными рукавами

Но не будем забывать, что не все дамы любят платья. Для любительниц брюк на Новый год также можно подобрать стильный образ. Привычные штаны можно заменить комбинезоном. Его можно выбрать в цвет Нового года или просто – по душе.

Образ с комбинезоном

Ну и какой же Новый год без пайеток? В такой день хочется сиять каждой девушке. Вместо привычного платья в пайетках можно приобрести костюм. Или добавить к образу блестящую сумочку. Из украшений сейчас актуальны жемчуг и массивные сережки. Модно, чтобы сережки были абсолютно разные по внешнему виду или по размеру.

Костюм с пайетками

Ни одна модница не обошлась в этом сезоне без цепи на шее. Стилист рекомендует миксовать жемчуг и цепи между собой – это смотрится очень стильно, женственно и дерзко одновременно.

Украшения

Также можно носить несколько цепочек одновременно, а еще актуально дополнять образ ободками и заколками для волос из камней.

Заколки для волос