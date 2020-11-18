Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к Новому году - 2021

Фото: администрация Тюмень

До самого волшебного праздника в году осталось чуть больше месяца. В магазинах уже вовсю продают ёлки, ёлочные игрушки, мишуру новогодние сладкие подарки. Вот и настало время украшать городские улицы Тюмени к Новому году – 2021. Как это будет выглядеть – узнаете в нашем материале.

Украшать город начали с 15 ноября. В течение месяца, до 15 декабря, улицы и площади города станут по-настоящему волшебными местами. Весь город украсят в единой концепции праздничного оформления.

Логотип празднования (силуэт ёлки с надписью «С Новым годом 2021 Тюмень») разместят на всех баннерах и плакатах, посвященных празднику. Также выбран общий хэштег для соцсетей – «#лучший_праздник_земли_72». Слоганы направлены на наполнение тюменцев и гостей города положительными эмоциями, любовью, светом, счастьем и хорошим настроением.

Фото: администрация Тюмень

К новогодним праздникам в Тюмени украсят абсолютно все: улицы, парки, скверы и набережная, а праздничное настроение в городе создадут десятки световых объектов и новогодних елей. Традиционно на площади 400-летия Тюмени установят самую высокую елку с шатром. Рядом появится несколько арт-объектов, полюбившихся тюменцам и гостям города: например, фигура героев сказки «Золушка» и надпись «С Новым годом!».

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

По традиции на Цветном бульваре, любимом месте для прогулок, тоже установят елку. Появится ледовый городок, различные световые арки, селфи-рамки. Фонтан «Времена года» украсят гирлянды и снежинки.

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Многие тюменские предприятия не остаются в стороне и вносят посильный вклад в перевоплощение города к празднику. Благодаря им на улицах появятся праздничные арт-объекты и световые украшения. Любимые светящиеся мишки СУЭНКО в этом году вернутся на Цветной бульвар. На многих площадях герои сказки Ершова Рыба-кит, Конек-горбунок, Жар-птица будут дарить праздничное настроение всем горожанам. Высота фигур - от 1,5 до 2 метров. Они будут служить прекрасным фоном для того, чтобы сделать запоминающиеся фотографии.

Фото: администрация Тюмень

Также на Городской площади установят цифры «2021».

Фото: администрация Тюмень

У ДК «Нефтяник» будет установлена конструкция «Белки».

Фото: администрация Тюмень

Кольцевые автотранспортные развязки украсят световыми объектами, как и в предыдущие годы. Более ста различных конструкций в виде новогодних подарков, елей, больших новогодних шаров установят вдоль дорог.

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

В районах, отдаленных от центра, украсят места отдыха и общественные пространства: Шаимский бульвар, Комсомольский сквер и сквер Льва Ровнина, скверы Семейный, Депутатов и Славянский, Текутьевский бульвар, скверы Тенистый, Романтиков, Ветеранов энергетики. Новые скверы и парки украсят новой иллюминацией.

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Фото: администрация Тюмень

Остановочные комплексы будут украшены новогодними плакатами, которые будут поднимать настроение с самого утра.

Фото: администрация Тюмень

В середине декабря установят ели в жилых районах Казарово, Верхний бор, Мелиораторов, Березняковский, на Заречном проезде и улице Газовиков.

Фото: администрация Тюмень

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