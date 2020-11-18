Новый год в Тюмени – 2021: украшения, елки, гирлянды и шарики. Гуляем по ТЦ и прицениваемся

Новогодняя атмосфера Фото: Виктория Стеблова

Перед Новым годом тюменцам предстоят приятные траты, ведь уже полным ходом идет подготовка к празднику. Почти в каждом магазине можно найти новогодние украшения, сувениры и подарки. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» прогулялась по одному из торговых центров и подготовила обзор праздничной продукции для жителей нашего города. Рассказываем, сколько стоит купить на Новый год – 2021 в Тюмени елку, шарики и другие красивые украшения.

Новогодняя атмосфера Фото: Виктория Стеблова

Ежегодно главным новогодним атрибутом становится елочка. Искусственную елку можно приобрести в любом ТЦ города Тюмени. Такая новогодняя покупка обойдется вам от 200 рублей, ее стоимость будет зависеть от ваших вкусов.

Елки Фото: Виктория Стеблова

Не бывает новогодних елок без красивых праздничных игрушек, а особенно без шаров. Их можно выбрать по цвету, размеру, цене или орнаменту. Стоимость шарика – от 40 рублей.

Елочные шары Фото: Виктория Стеблова

Шары прекрасно сочетаются с мишурой. Она в этом году поражает своим разнообразием и блеском. Покупку можно совершить на сумму от 19 рублей.

Мишура и другие элементы праздничного декора Фото: Виктория Стеблова

Красиво украсят ваши новогодние локации гирлянды. Эти мигающие и разноцветные атрибуты прекрасно подойдут к любому интерьеру и поднимут праздничное настроение. Гирлянды отличаются по длине, количеству лампочек и цветовым гаммам. Стоимость – от 250 рублей.

Гирлянды Фото: Виктория Стеблова

Приблизить праздничную атмосферу можно покупками для дома. Например, купить новогоднюю подушку или красный плед. Стоимость таких вещей начинается от 600 рублей.

Подушки со снежинками Фото: Виктория Стеблова

А вот купить элементы новогодних образов можно практически в любом магазине. Праздничные ободки, колпачки и другие яркие аксессуары можно приобрести в магазинах по приятным ценам – от 60 рублей.

Новогодние аксессуары Фото: Виктория Стеблова

С детства каждый ребенок мечтает найти под елкой кулечек конфет. С каждым годом выбор сладостей только растет, и это, несомненно, радует. Вкусные подарки можно выбрать на вкус любого сладкоежки. Стоимость сладких подарков в этом году – от 250 рублей.

Слпдкие подарки Фото: Виктория Стеблова

Помимо гирлянд, шаров и елочных игрушек, новогоднюю атмосферу можно создать с помощью различных сувениров, деталей интерьера, мягких игрушек и фигурок Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодние игрушки Фото: Виктория Стеблова

Также нужно не забывать о том, что любой праздник отлично дополнят хлопушки и бенгальские огоньки. Их цена начинается от 30 рублей.

Хлопушки Фото: Виктория Стеблова

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