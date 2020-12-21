Сколько стоит новогодний стол в Тюмени

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Всем нам хорошо известна фраза «Как Новый Год встретишь, так его и проведешь». Поэтому каждый старается накрыть стол максимально вкусно, торжественно и сытно. Но есть традиции, которые остаются неизменными: старые, добрые, новогодние фильмы, салат «Оливье», мандарины и игристое шампанское под бой курантов. Мы отправились с новогодним настроением и рецептами по магазинам, чтобы выяснить, во сколько тюменцам выйдет средний чек новогоднего стола.

С детства всем нам хорошо известно, что Новый Год пахнет мандаринами. Это фруктовое лакомство не оставит равнодушным никого, особенно в преддверии праздника.

Стоимость: 150 рублей - 1 килограмм.

Где купить: Торговые центры и продуктовые магазины.

Мандарины Фото: Виктория Стеблова

Под бой курантов вся страна загадывает желания и поднимают бокалы с шампанским. Цена этого праздничного напитка зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Стоимость: от 150 рублей и выше.

Где купить: Торговые центры, продуктовые магазины, алкомаркеты.

Шампанское Фото: Виктория Стеблова

Переходим к самым привычным и уже родным новогодним угощениям. Но перед этим хотелось бы уточнить, что продуктов взято из расчета на 4 персоны. Однако чего-то придется купить и побольше, чем понадобится. Например, пачку майонеза или десяток яиц.

Салат «Оливье»

Морковь – 2 штуки – 7 рублей.

Яйца – 4 штуки (берем 1 десяток) – 51 рубль.

Луковица – 1 штука- 4 рубля.

Зеленый горошек – 1 банка – 49 рублей.

Соленые огурцы – 1 банку (кладем на свой вкус) – 70 рублей.

Картофель – 5 штук – 20 рублей.

Майонез – 1 пачка – 46 рублей.

Варенная колбаса - 1 палка - 100 рублей.

Итог: около 347 рублей.

Зеленый горошек Фото: Виктория Стеблова

Следующий салат, который стоит на 2 месте в списке любимых салатов - это «Сельдь под шубой».

Сельдь – 1 штука (400 гр) – 58 рублей.

Луковица – 1 штука – 4 рубля.

Картофель – 2 штуки – 8,5 рублей.

Яйца – 3 штуки (берем 1 десяток) – 51 рубль.

Морковь – 2 штуки - 7 рублей.

Свекла – 2 штуки – 10 рублей.

Майонез – 1 пачка – 46 рублей.

Итог: около 184,5 рублей.

Горячее блюдо «Курица по французски».

Курица - 1 штука - 120 рублей.

Специи - по вкусу - 32 рубля.

Сыр - 1 штука (150-200 грамм)- 148 рублей.

Картофель - 8 штук - 36 рублей.

Майонез - 1 пачка - 46 рублей.

Итог: около 382 рублей.

Для того чтобы стол выглядел «дорого-богато» очень часто на закуску делают бутерброды с икрой.

Икра - 1 баночка - 239 рублей.

Батон - 1 штука - 27 рублей.

Масло - 1 пачка - 65,9 рублей.

Итог: около 331,9 рублей.

Икра для бутербродов Фото: Виктория Стеблова

СОВЕТЫ ОТ РЕДАКЦИИ

1. Перед походом в магазин составьте новогоднее меню. Исходя из меню напишите список нужных продуктов. Так вы точно ничего не забудете.

2. Покупайте продукты только в проверенных местах и внимательно смотрите на срок годности.

3. Не покупайте заранее быстропортящиеся продукты.

4. Закупайте необходимое постепенно. Внимательно следите за акциями и скидками, ведь в праздничный период они бывают часто.

5. Готовьте в меру, чтобы не переводить лишнее количество продуктов.

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