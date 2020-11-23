«Настроение супер!»: в Тюмени открылся самый большой каток

Фото: Pixabay

Техническое открытие самого большого катка в Тюмени площадью более 4 тысяч квадратных метров состоялось в эту субботу, 21 ноября. Самое интересное, что тот, кто пришёл со своими коньками, открыл сезон абсолютно бесплатно.

– Наконец-то вечера в выходные можно провести полезно и интересно. Надеюсь научить сына кататься в этом сезоне, – рассказала молодая мама.

Открытие катка Фото: Виктория Стеблова

Каток в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

В первый же вечер собралось немало любителей покататься на коньках. Здесь царила прекрасная атмосфера, играла веселая музыка. Люди приходили целыми семьями - катались, смеялись и фотографировались. Скорее всего, зимой количество людей будет ещё больше, ведь по соседству с катком хотят сделать большие горки для катания на тюбингах.

Каток под открытым небом Фото: Виктория Стеблова

– Настроение супер! Очень ждал, когда уже можно будет покататься на коньках. Любим такое развлечение всей компанией, – поделился молодой человек Александр.

Напоминаем, что улицы Тюмени вовсю подготавливают к главному празднику в году, а на Цветном бульваре уже устанавливают елку.

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