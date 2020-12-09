Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елками

Новогодняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Подготовка к Новому году в Тюмени идет полным ходом. Праздничная атмосфера уже окутывает улицы города, а на стеллажах, в магазинах, появляется всё больше новогодних товаров.

Елочка-красавица Фото: Виктория Стеблова

На площади 400-летия Тюмени установили главную новогоднюю елку. Рядом с лесной красавицей в ближайшее время появится ледяной городок. Также на площади уже поставили полюбившуюся горожанам светящуюся фигуру Золушки и ее кареты, а вдоль улицы Республики установили гигантскую надпись «С НОВЫМ ГОДОМ».

Арт-объект Золушка Фото: Виктория Стеблова

Праздничный арт-объект Фото: Виктория Стеблова

На Цветной бульвар вернулось семейство белых медведей. Мама – Матильда Потаповна и ее детки: Умка, Пломбир и Топтыжка. На этот раз в компании белых мишек оказались три пингвина. Но пока жители Тюмени не успели придумать им имена.

Семейство белых медведей Фото: Виктория Стеблова

Три пингвина Фото: Виктория Стеблова

Сказочную атмосферу дополняют светящиеся арки в форме перьев жар-птицы. Рядом с ними можно встретить самого настоящего Дедушку Мороза, который поздравляет тюменцев с наступающими праздниками.

Помимо этого, на Цветном бульваре уже установлена новогодняя елка, а рядом с ней развешаны красивые свисающие гирлянды.

Елка на Цветном бульваре Фото: Виктория Стеблова

На тюменской набережной появился самый романтичный каток в городе, так как он располагается около моста Влюбленных.

Улица Республики дарит настроение всем пешеходам и автомобилистам. Практически каждый столб украшен новогодней иллюминацией. А на развилке дороги между улицей Ленина и Республики установлены огромные светящиеся подарочки.

Новогодняя иллюминация Фото: Виктория Стеблова

Еще одна елочка радует горожан в Комсомольском сквере.

Елка в Комсомольском сквере Фото: Виктория Стеблова

В ближайшее время приготовления подойдут к концу и весь город погрузится в атмосферу праздника и сказки.

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