Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елками

Новогодняя Тюмень
Фото: Виктория Стеблова
Подготовка к Новому году в Тюмени идет полным ходом. Праздничная атмосфера уже окутывает улицы города, а на стеллажах, в магазинах, появляется всё больше новогодних товаров.
Елочка-красавица
Фото: Виктория Стеблова
На площади 400-летия Тюмени установили главную новогоднюю елку. Рядом с лесной красавицей в ближайшее время появится ледяной городок. Также на площади уже поставили полюбившуюся горожанам светящуюся фигуру Золушки и ее кареты, а вдоль улицы Республики установили гигантскую надпись «С НОВЫМ ГОДОМ».
Арт-объект Золушка
Фото: Виктория Стеблова
Праздничный арт-объект
Фото: Виктория Стеблова
На Цветной бульвар вернулось семейство белых медведей. Мама – Матильда Потаповна и ее детки: Умка, Пломбир и Топтыжка. На этот раз в компании белых мишек оказались три пингвина. Но пока жители Тюмени не успели придумать им имена.
Семейство белых медведей
Фото: Виктория Стеблова
Три пингвина
Фото: Виктория Стеблова
Сказочную атмосферу дополняют светящиеся арки в форме перьев жар-птицы. Рядом с ними можно встретить самого настоящего Дедушку Мороза, который поздравляет тюменцев с наступающими праздниками.
Помимо этого, на Цветном бульваре уже установлена новогодняя елка, а рядом с ней развешаны красивые свисающие гирлянды.
Елка на Цветном бульваре
Фото: Виктория Стеблова
На тюменской набережной появился самый романтичный каток в городе, так как он располагается около моста Влюбленных.
Улица Республики дарит настроение всем пешеходам и автомобилистам. Практически каждый столб украшен новогодней иллюминацией. А на развилке дороги между улицей Ленина и Республики установлены огромные светящиеся подарочки.
Новогодняя иллюминация
Фото: Виктория Стеблова
Еще одна елочка радует горожан в Комсомольском сквере.
Елка в Комсомольском сквере
Фото: Виктория Стеблова
В ближайшее время приготовления подойдут к концу и весь город погрузится в атмосферу праздника и сказки.
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