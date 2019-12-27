Белым мишкам в Тюмени дали имена

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-27T08:59:04+03:00

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В Тюмени выбрали имена белым мишкам, которые «поселились» на Цветном бульваре. В конкурсе на присвоение имен победила местная жительница Надежда Куликова.

Матильда Потаповна – так теперь официально зовут маму трех медвежат. Свои имена получили и сами детки: Умка, Пломбир и Топтыжка. Придумала имена местная жительница Надежда Куликова.

– Мама медведица нраву была строгого, медвежат не баловала и очень любила их поучать: как вести себя в приличном обществе, как ладить с людьми и как бегать по снегу, не запрыгивая друг на друга. Когда-то в детстве ее ставили в пример остальным медведям, и она до сих пор считает себя самой умной и воспитанной из них, – рассказали о характере главной медведицы Тюмени в пресс-службе СУЭНКО (именно эта компания установила светящиеся фигуры животных в областном центре).

Кстати, Умка был самым умным, он никогда не огорчал маму и всегда ходил за ней хвостиком. Однажды он посмотрел мультик про Умку и очень боялся потерять свою родительницу. Пломбир такой белоснежный и так вкусно пахнет маминым молочком, что другое имя для него придумать невозможно. Топтыжка – настоящий озорник и забияка, и он весь светится от любви к маме и своим братьям, говорят в компании.

Имена присвоили и тобольским мишкам: мама – Шишка, ее детей зовут Морошка, Тучка и Сонька.

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ИСТОЧНИК KP.RU