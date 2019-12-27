2019-12-27T08:59:04+03:00
Общество

Белым мишкам в Тюмени дали имена

В компании рассказали о характерах животных
Вадим Бегун
Поделиться:
Белым мишкам в Тюмени дали имена.Белым мишкам в Тюмени дали имена.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

В Тюмени выбрали имена белым мишкам, которые «поселились» на Цветном бульваре. В конкурсе на присвоение имен победила местная жительница Надежда Куликова.

Матильда Потаповна – так теперь официально зовут маму трех медвежат. Свои имена получили и сами детки: Умка, Пломбир и Топтыжка. Придумала имена местная жительница Надежда Куликова.

– Мама медведица нраву была строгого, медвежат не баловала и очень любила их поучать: как вести себя в приличном обществе, как ладить с людьми и как бегать по снегу, не запрыгивая друг на друга. Когда-то в детстве ее ставили в пример остальным медведям, и она до сих пор считает себя самой умной и воспитанной из них, – рассказали о характере главной медведицы Тюмени в пресс-службе СУЭНКО (именно эта компания установила светящиеся фигуры животных в областном центре).

Кстати, Умка был самым умным, он никогда не огорчал маму и всегда ходил за ней хвостиком. Однажды он посмотрел мультик про Умку и очень боялся потерять свою родительницу. Пломбир такой белоснежный и так вкусно пахнет маминым молочком, что другое имя для него придумать невозможно. Топтыжка – настоящий озорник и забияка, и он весь светится от любви к маме и своим братьям, говорят в компании.

Имена присвоили и тобольским мишкам: мама – Шишка, ее детей зовут Морошка, Тучка и Сонька.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светящаяся медведица с тремя медвежатами «поселилась» на Цветном бульваре в Тюмени

Имена маме и детишкам дадут сами тюменцы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени сильно подорожали услуги такси. Это связывают с прошедшим снегопадом
Медики и спасатели рассказали подробности о пожаре в тюменском пансионате
В Тюмени на путях горел поезд
В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Детей эвакуируют с верхних этажей
Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу
Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров
Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов
Белым мишкам в Тюмени дали имена
Директор тюменской компании провернул крупную аферу с недвижимостью
Тюменские предприниматели сразились на интеллектуальном турнире
Тюменец с другом избил родственника и похитил его документы для оформления кредита
Трудоустройство выпускников с инвалидностью: ресурсы университета
Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени
На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 27 декабря в Тюмени: день без осадков
Ночная смена дорожных рабочих вышла на борьбу со снегопадом в Тюмени
Ограбление ломбарда, снегоходы на продажу и мощный снегопад: публикуем главные новости Тюмени 26 декабря 2019 г.
В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске
В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры
Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек