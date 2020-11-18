Дед Мороз отпраздновал свой день рождения в Тюмени фейерверком из конфетти, песнями и загадками

Дед Мороз
Фото: Виктория Стеблова
Дети, скажите, какой праздник отмечает вся Россия 18 ноября? Правильно, День рождения Деда Мороза. Несмотря на пандемию коронавируса, добрый волшебник (а ему всё-таки больше 65) не стал отказываться от небольшого торжества и устроил себе маааааааленький праздник. Как это было - смотрите дальше.
День рождение Деда Мороза
Фото: Виктория Стеблова
Перед гуляниями Дедушка в своей резиденции читал письма и открытки с поздравлениями от детворы. Их пришло несколько десятков, что несказанно подняло настроение имениннику. В Доме культуры «Водник», где находится зимняя резиденция Дедушки, работала специальная почта, поэтому каждый желающий мог отправить волшебнику свои поздравления.
На уличные забавы собрались детки разного возраста в сопровождении родителей, бабушек и дедушек. Долгожданный праздник прошел в сквере Корабельном, что на Мысу.
Снегурочка и Елочка
Фото: Виктория Стеблова
- Мы писали Деду Морозу открытки с поздравлениями, - поделились десятилетние Вероника и Диана. - В том году, мы тоже были на дне рождении Дедушки. Письма с желаниями мы отправляем каждый год и все сбывается. В этом году я хочу косметику и косметичку.
А вот семилетний Кирилл ждет, что в новогоднюю ночь под елкой он найдет долгожданного робота, а его сестра Катя - куклу Барби.
Снегурочка и Дедушка Мороз
Фото: Виктория Стеблова
Снегурочка, Елочка и Гномы помогли Деду Морозу устроить праздничную программу с играми, танцами и загадками. Времени скучать не было ни у кого. Мамы вместе с детками соревновались в заплетании гигантских кос, танцевали и водили хороводы. Благодаря таким активным забавам шанса замерзнуть у гостей не возникло.
Многие взрослые признались, что во время такого праздника почувствовали себя детьми.
- Я без капли стеснения танцую и играю вместе со всеми, - смеется мама четырехлетнего Тимофея.
В конце празднования всех гостей порадовал салют из конфетти, а для малышей, которые прислали Дедушке открытки с поздравлениями, волшебник подготовил небольшие подарочки - маски и лизуны.
подарочек от Дедушки
Фото: Виктория Стеблова
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