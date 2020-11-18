Дед Мороз отпраздновал свой день рождения в Тюмени фейерверком из конфетти, песнями и загадками

Дед Мороз Фото: Виктория Стеблова

Дети, скажите, какой праздник отмечает вся Россия 18 ноября? Правильно, День рождения Деда Мороза. Несмотря на пандемию коронавируса, добрый волшебник (а ему всё-таки больше 65) не стал отказываться от небольшого торжества и устроил себе маааааааленький праздник. Как это было - смотрите дальше.

День рождение Деда Мороза Фото: Виктория Стеблова

Перед гуляниями Дедушка в своей резиденции читал письма и открытки с поздравлениями от детворы. Их пришло несколько десятков, что несказанно подняло настроение имениннику. В Доме культуры «Водник», где находится зимняя резиденция Дедушки, работала специальная почта, поэтому каждый желающий мог отправить волшебнику свои поздравления.

На уличные забавы собрались детки разного возраста в сопровождении родителей, бабушек и дедушек. Долгожданный праздник прошел в сквере Корабельном, что на Мысу.

Снегурочка и Елочка Фото: Виктория Стеблова

- Мы писали Деду Морозу открытки с поздравлениями, - поделились десятилетние Вероника и Диана. - В том году, мы тоже были на дне рождении Дедушки. Письма с желаниями мы отправляем каждый год и все сбывается. В этом году я хочу косметику и косметичку.

А вот семилетний Кирилл ждет, что в новогоднюю ночь под елкой он найдет долгожданного робота, а его сестра Катя - куклу Барби.

Снегурочка и Дедушка Мороз Фото: Виктория Стеблова

Снегурочка, Елочка и Гномы помогли Деду Морозу устроить праздничную программу с играми, танцами и загадками. Времени скучать не было ни у кого. Мамы вместе с детками соревновались в заплетании гигантских кос, танцевали и водили хороводы. Благодаря таким активным забавам шанса замерзнуть у гостей не возникло.

Многие взрослые признались, что во время такого праздника почувствовали себя детьми.

- Я без капли стеснения танцую и играю вместе со всеми, - смеется мама четырехлетнего Тимофея.

В конце празднования всех гостей порадовал салют из конфетти, а для малышей, которые прислали Дедушке открытки с поздравлениями, волшебник подготовил небольшие подарочки - маски и лизуны.

подарочек от Дедушки Фото: Виктория Стеблова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени состоялся необычный предновогодний эфир с Дедом Морозом

Онлайн-встреча прошла в преддверии дня рождения главного волшебника страны (подробнее)

Новый год в Тюмени – 2021: украшения, елки, гирлянды и шарики. Гуляем по ТЦ и прицениваемся

Рассказываем, сколько стоит купить на Новый год – 2021 в Тюмени елку, шарики и другие красивые украшения (подробнее)

Купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени: что и почём

Рассказываем, где купить подарок на Новый год – 2021 в Тюмени (подробнее)

Новый год в Тюмени – 2021: сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году?

Рассказываем, сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза в Тюмени в 2020 году ( подробнее)

Тюменским модницам на заметку: что надеть в Новый год – 2021? Встречаем год Белого Металлического Быка

Секреты удачного и эффектного новогоднего наряда дала тюменский стилист Алекса (подробнее)

Новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени: заведения, цены и новогодние программы

Рассказываем, где провести новогодний корпоратив – 2021 в Тюмени (подробнее)

Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к празднику

Новые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)