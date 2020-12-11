Елка на Новый год в Тюмени 2021: сколько стоит и где купить

Поклонники живой ёлки могут купить ее на рынках, вблизи торговых центров или даже заказать в интернете с доставкой на дом. Искусственные хвойные красавицы хоть и наполнят дом ароматом хвои, зато подарят ему не только радость, но и чистоту Фото: Ирина Ромашкина

Обратный отчет до Нового года уже начался, осталось меньше трех недель до любимого семейного праздника россиян. Оливье, «Ирония судьбы», подарки близким – все атрибуты торжества еще впереди, но главное не забывать не стоит! Нужно непременно создать себе и домочадцам новогоднее настроение! Обязательной гостьей в декабре в большинстве семей становится ёлка. «Комсомольская правда» заглянула в магазины, чтобы узнать, сколько стоит елка на Новый год в Тюмени 2021?

Милейшие новогодние элементы декора для дома и офиса ждут своих хозяев Фото: Ирина Ромашкина

Живая ёлка

От 500 до 3 000 рублей

Запах хвои (как и мандаринов) ассоциируется у тюменцев с Новым годом, а по мнению молодых родителей, детям нужно подарить эту ассоциацию семейного праздника. Поклонники ёлки а-ля натюрель могут купить их на рынках, вблизи торговых центров или даже заказать в интернете с доставкой на дом. Стоимость красавицы зависит от высоты. Двухметровая – до 1 200 – 1 900 рублей, трехметровая – до 3 000 рублей. Самый бюджетный вариант – 500 рублей, такую стоимость можно сторговать на тюменских рынках.

Окна и зеркала в домах и офисах предлагают украсить такими силиконовыми наклейками. На солнце они искрятся, а тени придают им объем Фото: Ирина Ромашкина

На входные двери можно повесить венок из искусственной хвои или же из новогодних шаров, смотрится очень празднично Фото: Ирина Ромашкина

в такую подарочную упаковку так и хочется спрятать приятный сюрприз для родного человека! Фото: Ирина Ромашкина

Все больше людей отказываются покупать на Новый год натуральную ель или пихту. Хозяйки не рады гостье из леса, поскольку мусорит она немало – приходится все новогодние каникулы собирать по дому иголочки. А главы семейства все чаще проявляют неравнодушие к сохранности матушки-природе: «Жалко же ёлочку!».

– А когда вечером 31 декабря продавцы за ненадобностью товара кучами выкидывают лесных красавиц – сердце слезами обливается! Хоть все их домой забирай, да что толку? Назад ведь не посадишь, – сетует тюменка Любовь Михайловна.

Если хочется запаха хвои в доме в новогоднюю ночь, можно дождаться той самой поры и забрать выброшенную на мороз хвойную красавицу домой, чтоб не даром ёлка погибла… Или же коммерческий вариант – купить веточки пихты, цена вопроса – 300 рублей за пучок.

Не забываем про снеговиков - им тоскливо будет еще год ждать владельца на магазинной полке! Фото: Ирина Ромашкина

Ох уж эти Снегурочки! Так и просятся стать украшением интерьера, а может и транспорта... Фото: Ирина Ромашкина

Быки и коровы - на цвет и вкус покупателя Фото: Ирина Ромашкина

Искусственная ёлка

От 250 до 10 000 рублей

А если отказаться от покупки живой ёлки и поставить дома вечно зеленую красавицу? Мы навели справки о ценах в одном из популярных магазинов карнавальной продукции Тюмени. Ассортимент таких ёлок сегодня восхищает. Искусственные красавицы в зависимости от высоты и производителя стоят от 250 рублей.

Самая популярная ёлка у тюменцев – «Дворянская», выполнена с имитацией снега на ветках. Она универсальна, утверждают продавцы, потому что подходит под любой интерьер. Часто «Дворянскую» ёлку покупают владельцы студий фотографии – она прекрасно смотрится на снимках.

– Средний размер «Дворянской» ёлки для квартиры – 180-210 см, она стоит 10 000 рублей. Гирлянда на нее будет стоить около 2 000 рублей. Игрушки, как правило, идут наборами по 30 штук, это будет стоить где-то 2 000 рублей. Мишура, если кто ее любит, обойдется в 200-300 рублей, – «собрала» ёлку для тюменцев администратор магазина Ольга Козлова.

Итого: 14 300 рублей. Не самый бюджетный вариант, но это вложение на долгие годы, ведь такая ёлка прослужит на радость домочадцев долго.

Справа - беленькая красавица и хит продаж в Тюмени - "Дворянская" ёлка. Слева - ее зеленая "подружка" по популярности, светодиодная ёлка Фото: Ирина Ромашкина

Еще одна полюбившаяся тюменцам новинка – светодиодная ёлка.

– Она подходит для тех, кто любит минимум украшений на ёлках, – поясняет выбор покупателя Ольга. – Можно даже под заказ сделать, по заявке покупателя.

Таких красавиц пруд пруди в интернете. На сайтах бесплатных объявлений цены варьируются от 1 500 рублей (60 см) до 6 000 рублей (210 см). Однако праздничное настроение не должно повлиять на вашу бдительность: во-первых, проверяйте качество изделия, во-вторых, опасайтесь мошенников – убедитесь в безопасности сделки.

Больших светящихся оленей, белых медведей и пингвинов просят в офисы, но и в дома - например, у камина... Маленькие "собратья" становятся элементами декора на новогоднем столе Фото: Ирина Ромашкина

Такие домики-подсвечники популярны в качестве недорогого символичного подарка Фото: Ирина Ромашкина

Здесь точно найдется, куда "завернуть" новогодний сюрприз Фото: Ирина Ромашкина

А те, кто любит украшать интерьер дома к Новому году, могут закупиться новогодними игрушками, мишурой, гирляндами (от 300 рублей за ленту), наклейками на стекла, венками из искусственной хвои на двери и многие другие аксессуары праздника. В прошлом году, например, тюменцы спрашивали украшения под ёлку – имитированные подарки, светящиеся олени и белые медведи разных размеров, Деды Морозы и Санта-Клаусы разных размеров – на любой спрос покупателя поступили в 2020-м. Есть и миниатюрные варианты, чтобы, например, поставить как элемент декора статуэтку на праздничный стол.Праздник в дом!

Помимо ёлок и украшений хит продаж у тюменцев – маскарадные костюмы. Чаще всего берут костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Даже за три недели до Нового года за ними очередь. В связи с ограничениями пандемии коронавируса, в магазине праздника организовали вход в отдел по одному покупателю, чтобы не создавать толпы и у человека была возможность спокойно выбрать и примерить новогодний наряд.

За новогодним костюмом придется занять очередь, так что лучше заглянуть за нарядом пораньше - помним об ограничениях в связи с пандемией коронавируса! Фото: Ирина Ромашкина

Даже за три недели но новогодней ночи в крнавальном магазине собралась очередь у полках с гирляндами Фото: Ирина Ромашкина

А еще в большом количестве тюменцы покупают гирлянды, не только чтобы украсить ёлку и дом, но также для наружной подсветки. Впрочем, есть еще такой вариант – проекторы, рассыпающие разноцветные огни. Такие берут как в дом, так и на улицу, чтобы празднично светилось здание и двор.

Не забудьте купить к празднику бенгальские огни, хлопушки и, конечно, символику Нового года по восточному календарю. Грозные быки и милейшие коровки ждут, когда их пригласят в уютный дом, чтобы принести счастье в Новый год!

По пожеланиям тюменцев в продаже появились такая иллюминация - имитация подарков под елку используется как элемент новогоднего декора Фото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЁ…

Если вы по какой-то причине до сих пор без новогоднего настроения, мы поможем настроиться на праздник с помощью наших статей:

Посмотрите, как к Новому году украшают Тюмень – на Цветном бульваре любителей фотосессий уже ждут три белых медведя, к ним присоединились красавчики-пингвины, а на площадях города зажигаются огни новогодних елей!

Мы писали о том, как непросто оказывается добывать зимой лед на Липовом озере для строительства сказочного городка в Лучшем городе Земли! Его заготовки уже явились жителям на площади 400-летия Тюмени.

Привет из Великого Устюга по видеосвязи прислал главный волшебник Нового года – всероссийский Дед Мороз. В рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ» он пообщался с журналистами и рассказал, что к новогодним каникулам в Тюмени зальет более 100 катков.

Кстати, об открытии самого большого катка в Тюмени мы тоже писали репортаж, а еще – узнайте подробности, куда тюменцам съездить в этом зимнем сезоне покататься на лыжах и сноуборде.

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