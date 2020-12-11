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Елка на Новый год в Тюмени 2021: сколько стоит и где купить

Рассказываем, сколько стоит купить елку на Новый год в Тюмени
Ирина Ромашкина
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Поклонники живой ёлки могут купить ее на рынках, вблизи торговых центров или даже заказать в интернете с доставкой на дом. Искусственные хвойные красавицы хоть и наполнят дом ароматом хвои, зато подарят ему не только радость, но и чистоту

Поклонники живой ёлки могут купить ее на рынках, вблизи торговых центров или даже заказать в интернете с доставкой на дом. Искусственные хвойные красавицы хоть и наполнят дом ароматом хвои, зато подарят ему не только радость, но и чистоту

Фото: Ирина Ромашкина

Обратный отчет до Нового года уже начался, осталось меньше трех недель до любимого семейного праздника россиян. Оливье, «Ирония судьбы», подарки близким – все атрибуты торжества еще впереди, но главное не забывать не стоит! Нужно непременно создать себе и домочадцам новогоднее настроение! Обязательной гостьей в декабре в большинстве семей становится ёлка. «Комсомольская правда» заглянула в магазины, чтобы узнать, сколько стоит елка на Новый год в Тюмени 2021?

Милейшие новогодние элементы декора для дома и офиса ждут своих хозяев

Милейшие новогодние элементы декора для дома и офиса ждут своих хозяев

Фото: Ирина Ромашкина

Живая ёлка

От 500 до 3 000 рублей

Запах хвои (как и мандаринов) ассоциируется у тюменцев с Новым годом, а по мнению молодых родителей, детям нужно подарить эту ассоциацию семейного праздника. Поклонники ёлки а-ля натюрель могут купить их на рынках, вблизи торговых центров или даже заказать в интернете с доставкой на дом. Стоимость красавицы зависит от высоты. Двухметровая – до 1 200 – 1 900 рублей, трехметровая – до 3 000 рублей. Самый бюджетный вариант – 500 рублей, такую стоимость можно сторговать на тюменских рынках.

Окна и зеркала в домах и офисах предлагают украсить такими силиконовыми наклейками. На солнце они искрятся, а тени придают им объем

Окна и зеркала в домах и офисах предлагают украсить такими силиконовыми наклейками. На солнце они искрятся, а тени придают им объем

Фото: Ирина Ромашкина

На входные двери можно повесить венок из искусственной хвои или же из новогодних шаров, смотрится очень празднично

На входные двери можно повесить венок из искусственной хвои или же из новогодних шаров, смотрится очень празднично

Фото: Ирина Ромашкина

в такую подарочную упаковку так и хочется спрятать приятный сюрприз для родного человека!

в такую подарочную упаковку так и хочется спрятать приятный сюрприз для родного человека!

Фото: Ирина Ромашкина

Все больше людей отказываются покупать на Новый год натуральную ель или пихту. Хозяйки не рады гостье из леса, поскольку мусорит она немало – приходится все новогодние каникулы собирать по дому иголочки. А главы семейства все чаще проявляют неравнодушие к сохранности матушки-природе: «Жалко же ёлочку!».

– А когда вечером 31 декабря продавцы за ненадобностью товара кучами выкидывают лесных красавиц – сердце слезами обливается! Хоть все их домой забирай, да что толку? Назад ведь не посадишь, – сетует тюменка Любовь Михайловна.

Если хочется запаха хвои в доме в новогоднюю ночь, можно дождаться той самой поры и забрать выброшенную на мороз хвойную красавицу домой, чтоб не даром ёлка погибла… Или же коммерческий вариант – купить веточки пихты, цена вопроса – 300 рублей за пучок.

Не забываем про снеговиков - им тоскливо будет еще год ждать владельца на магазинной полке!

Не забываем про снеговиков - им тоскливо будет еще год ждать владельца на магазинной полке!

Фото: Ирина Ромашкина

Ох уж эти Снегурочки! Так и просятся стать украшением интерьера, а может и транспорта...

Ох уж эти Снегурочки! Так и просятся стать украшением интерьера, а может и транспорта...

Фото: Ирина Ромашкина

Быки и коровы - на цвет и вкус покупателя

Быки и коровы - на цвет и вкус покупателя

Фото: Ирина Ромашкина

Искусственная ёлка

От 250 до 10 000 рублей

А если отказаться от покупки живой ёлки и поставить дома вечно зеленую красавицу? Мы навели справки о ценах в одном из популярных магазинов карнавальной продукции Тюмени. Ассортимент таких ёлок сегодня восхищает. Искусственные красавицы в зависимости от высоты и производителя стоят от 250 рублей.

Самая популярная ёлка у тюменцев – «Дворянская», выполнена с имитацией снега на ветках. Она универсальна, утверждают продавцы, потому что подходит под любой интерьер. Часто «Дворянскую» ёлку покупают владельцы студий фотографии – она прекрасно смотрится на снимках.

– Средний размер «Дворянской» ёлки для квартиры – 180-210 см, она стоит 10 000 рублей. Гирлянда на нее будет стоить около 2 000 рублей. Игрушки, как правило, идут наборами по 30 штук, это будет стоить где-то 2 000 рублей. Мишура, если кто ее любит, обойдется в 200-300 рублей, – «собрала» ёлку для тюменцев администратор магазина Ольга Козлова.

Итого: 14 300 рублей. Не самый бюджетный вариант, но это вложение на долгие годы, ведь такая ёлка прослужит на радость домочадцев долго.

Справа - беленькая красавица и хит продаж в Тюмени - "Дворянская" ёлка. Слева - ее зеленая "подружка" по популярности, светодиодная ёлка

Справа - беленькая красавица и хит продаж в Тюмени - "Дворянская" ёлка. Слева - ее зеленая "подружка" по популярности, светодиодная ёлка

Фото: Ирина Ромашкина

Еще одна полюбившаяся тюменцам новинка – светодиодная ёлка.

– Она подходит для тех, кто любит минимум украшений на ёлках, – поясняет выбор покупателя Ольга. – Можно даже под заказ сделать, по заявке покупателя.

Таких красавиц пруд пруди в интернете. На сайтах бесплатных объявлений цены варьируются от 1 500 рублей (60 см) до 6 000 рублей (210 см). Однако праздничное настроение не должно повлиять на вашу бдительность: во-первых, проверяйте качество изделия, во-вторых, опасайтесь мошенников – убедитесь в безопасности сделки.

Больших светящихся оленей, белых медведей и пингвинов просят в офисы, но и в дома - например, у камина... Маленькие "собратья" становятся элементами декора на новогоднем столе

Больших светящихся оленей, белых медведей и пингвинов просят в офисы, но и в дома - например, у камина... Маленькие "собратья" становятся элементами декора на новогоднем столе

Фото: Ирина Ромашкина

Такие домики-подсвечники популярны в качестве недорогого символичного подарка

Такие домики-подсвечники популярны в качестве недорогого символичного подарка

Фото: Ирина Ромашкина

Здесь точно найдется, куда "завернуть" новогодний сюрприз

Здесь точно найдется, куда "завернуть" новогодний сюрприз

Фото: Ирина Ромашкина

А те, кто любит украшать интерьер дома к Новому году, могут закупиться новогодними игрушками, мишурой, гирляндами (от 300 рублей за ленту), наклейками на стекла, венками из искусственной хвои на двери и многие другие аксессуары праздника. В прошлом году, например, тюменцы спрашивали украшения под ёлку – имитированные подарки, светящиеся олени и белые медведи разных размеров, Деды Морозы и Санта-Клаусы разных размеров – на любой спрос покупателя поступили в 2020-м. Есть и миниатюрные варианты, чтобы, например, поставить как элемент декора статуэтку на праздничный стол.Праздник в дом!

Помимо ёлок и украшений хит продаж у тюменцев – маскарадные костюмы. Чаще всего берут костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Даже за три недели до Нового года за ними очередь. В связи с ограничениями пандемии коронавируса, в магазине праздника организовали вход в отдел по одному покупателю, чтобы не создавать толпы и у человека была возможность спокойно выбрать и примерить новогодний наряд.

За новогодним костюмом придется занять очередь, так что лучше заглянуть за нарядом пораньше - помним об ограничениях в связи с пандемией коронавируса!

За новогодним костюмом придется занять очередь, так что лучше заглянуть за нарядом пораньше - помним об ограничениях в связи с пандемией коронавируса!

Фото: Ирина Ромашкина

Даже за три недели но новогодней ночи в крнавальном магазине собралась очередь у полках с гирляндами

Даже за три недели но новогодней ночи в крнавальном магазине собралась очередь у полках с гирляндами

Фото: Ирина Ромашкина

А еще в большом количестве тюменцы покупают гирлянды, не только чтобы украсить ёлку и дом, но также для наружной подсветки. Впрочем, есть еще такой вариант – проекторы, рассыпающие разноцветные огни. Такие берут как в дом, так и на улицу, чтобы празднично светилось здание и двор.

Не забудьте купить к празднику бенгальские огни, хлопушки и, конечно, символику Нового года по восточному календарю. Грозные быки и милейшие коровки ждут, когда их пригласят в уютный дом, чтобы принести счастье в Новый год!

По пожеланиям тюменцев в продаже появились такая иллюминация - имитация подарков под елку используется как элемент новогоднего декора

По пожеланиям тюменцев в продаже появились такая иллюминация - имитация подарков под елку используется как элемент новогоднего декора

Фото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЁ…

Если вы по какой-то причине до сих пор без новогоднего настроения, мы поможем настроиться на праздник с помощью наших статей:

Посмотрите, как к Новому году украшают Тюмень – на Цветном бульваре любителей фотосессий уже ждут три белых медведя, к ним присоединились красавчики-пингвины, а на площадях города зажигаются огни новогодних елей!

Мы писали о том, как непросто оказывается добывать зимой лед на Липовом озере для строительства сказочного городка в Лучшем городе Земли! Его заготовки уже явились жителям на площади 400-летия Тюмени.

Привет из Великого Устюга по видеосвязи прислал главный волшебник Нового года – всероссийский Дед Мороз. В рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ» он пообщался с журналистами и рассказал, что к новогодним каникулам в Тюмени зальет более 100 катков.

Кстати, об открытии самого большого катка в Тюмени мы тоже писали репортаж, а еще – узнайте подробности, куда тюменцам съездить в этом зимнем сезоне покататься на лыжах и сноуборде.

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