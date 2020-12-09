Новый год 2021 в Тюмени: где и как добывают огромные блоки для строительства ледового городка в Тюмени? Фоторепортаж.

Нарезка ледовых плит
Фото: Виктория Стеблова
Ледовый городок в Тюмени меняет свою локацию. На Новый год 2021 в Тюмени ледяные фигуры установят на площади 400-летия, по соседству с главной новогодней красавицей, елочкой. Заготовки ведутся на озере Липовом: профессионалы по резке льда выпиливают бензопилой настоящие ледовые блоки. Размер каждой - 2,5 на 1,5 метра, толщина - около 30 сантиметров, а вес - не менее 1,5 тонн.
Ледовые плиты
Фото: Виктория Стеблова
После того, как блок отделили от остального льда, его поднимают из воды и ставят на берег. Здесь он сутки сохнет при помощи ветров.
Чтобы фигуры имели красивый и эстетический вид, лед должен быть прозрачным. Для этого специалисты стараются заранее выбрать место, откуда будут добывать блоки.
Материал для ледового городка
Фото: Виктория Стеблова
Готовый материал отвозят на площадь, где из него будут выпиливать фигуры. Сейчас резчики льда готовят основу под городок и устанавливают ледяные блоки.
Монтаж ледового городка
Фото: Виктория Стеблова
Помимо горок, ледяной город будет включать в себя различные скульптуры, лабиринты и игровые комплексы.
Установка плит
Фото: Виктория Стеблова
Каким будет ледовый городок в Тюмени в 2020 году - узнаем уже совсем скоро.
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