Новый год 2021 в Тюмени: где и как добывают огромные блоки для строительства ледового городка в Тюмени? Фоторепортаж.

Нарезка ледовых плит Фото: Виктория Стеблова

Ледовый городок в Тюмени меняет свою локацию. На Новый год 2021 в Тюмени ледяные фигуры установят на площади 400-летия, по соседству с главной новогодней красавицей, елочкой. Заготовки ведутся на озере Липовом: профессионалы по резке льда выпиливают бензопилой настоящие ледовые блоки. Размер каждой - 2,5 на 1,5 метра, толщина - около 30 сантиметров, а вес - не менее 1,5 тонн.

Ледовые плиты Фото: Виктория Стеблова

После того, как блок отделили от остального льда, его поднимают из воды и ставят на берег. Здесь он сутки сохнет при помощи ветров.

Чтобы фигуры имели красивый и эстетический вид, лед должен быть прозрачным. Для этого специалисты стараются заранее выбрать место, откуда будут добывать блоки.

Материал для ледового городка Фото: Виктория Стеблова

Готовый материал отвозят на площадь, где из него будут выпиливать фигуры. Сейчас резчики льда готовят основу под городок и устанавливают ледяные блоки.

Монтаж ледового городка Фото: Виктория Стеблова

Помимо горок, ледяной город будет включать в себя различные скульптуры, лабиринты и игровые комплексы.

Установка плит Фото: Виктория Стеблова

Каким будет ледовый городок в Тюмени в 2020 году - узнаем уже совсем скоро.

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