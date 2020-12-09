Куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2020-2021 годов. Фото: Кира Санникова

Новогодние каникулы не за горами, а значит, самое время подумать, где их провести. К тому же в этом году вариантов возможного отдыха не так много - всему виной пандемия. С другой стороны, это подходящий период, чтобы познакомиться с центрами активного отдыха и горнолыжными курортами России. Благо, таковых действительно много и добраться до них из Тюмени можно всеми видами транспорта, быстро и комфортно. И даже если каникулы вы все-таки намерены провести дома, опасаясь большого скопления людей в праздники, зима длинная, а значит информация где, как и за сколько можно отдохнуть, вам все-таки пригодится.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Одним из популярных горнолыжных курортов считается Шерегеш. Он расположен в Кемеровской области. Уже сейчас там довольно многолюдно, но пока еще не очень снежно. Трассы уже подготовлены к катанию, а вот любителям фрирайда снег придется поискать. Не исключено, что к началу новогодних каникул, циклон активизируется и «пухляка» в лесу будет много.

В новогодние каникулы Шерегеш становится местом притяжения лыжников и сноубордистов из разных регионов России. Фото: Кира Санникова

Как добраться

В этом году появилась возможность добраться туда относительно быстро и комфортно. До Новокузнецка теперь курсирует самолет. Правда, с остановкой в Омске, но все равно это получается гораздо быстрее, чем поездом.

Для сравнения время в пути по железной дороге из Тюмени занимает в среднем сутки, в зависимости от того, скорый поезд или нет. Билеты на плацкарты в обе стороны обойдутся в сумму, начиная от 6,6 тысяч рублей.

На самолете расстояние можно преодолеть за 4,5 часа. Правда из Тюмени они летают только по субботам и понедельникам. Стоимость перелета в новогодние праздники составит от 8,6 тысяч рублей в одну сторону. Но если посмотреть более поздние даты, в середине января, то здесь можно купить билеты начиная от 2,5-4 тысяч рублей и выше.

Живописные виды гор не оставят равнодушным никого. Фото: Кира Санникова

Из самого Новокузнецка непосредственно до Шерегеша можно добраться на автомобиле, воспользовавшись сервисами поиска водителей и попутчиков, а также на рейсовом автобусе. В среднем в пути предстоит провести около двух часов и преодолеть 165 км. Стоимость поездки обойдется от 300 до 600 рублей. Более подробную информацию можно найти на сайте ГЛК.

Где остановиться

Вариантов размещения также много, начиная от гостиниц на территории самого курорта и заканчивая всевозможными коттеджами и шале в поселке. Минимальная стоимость номера в период праздничных каникул начинается о 3,5 тысяч рублей. Коттедж на 6-8 гостей можно снять от 6-7 тысяч рублей, в зависимости от расположения и количества гостей.

Трассы

Что касается самого курорта, здесь обустроено 15 трасс общей протяженность 36 километров и длиной 700-4200 метров с перепадом высот 120-630 метров. Есть трассы и для начинающих. Это не выделенные трассы, а нижние участки трасс для общего катания, поэтому вместе с начинающими, там катаются лыжники и сноубордисты разного уровня.

Помимо самих трасс для скоростных спусков на территории ГЛК можно найти и другие интересные развлечения. К примеру, покататься на снегоходах, пофотографироваться на вершине и просто полюбоваться великолепными зимними видами.

В Шерегеше обустроено 15 трасс общей протяженность 36 километров. Фото: Кира Санникова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Приятный сюрприз для любителей горнолыжного спорта в этом году готовит и центр «Губаха» в Пермском крае. К новому году здесь обещают запустить кресельный подъемник. Работы по его возведению и сдачу в эксплуатацию ведутся в соответствии с намеченным графиком, заверяет руководство центра на официальной странице во Вконтакте.

Завершаются и работы по развитию уникального общественного пространства для комфортного отдыха на вершине склона. Для туристов возведен деревянный подиум с лежаками, беседками, костровыми бочками и стойками для хранения лыж.

На Губахе завершается строительство кресельного подъемника. Фото vk.com/gubahasport

Как добраться

Добраться до Губахи также можно на поезде. Путь из Тюмени до Перми составит в среднем 11-12 часов. Стоимость билета в одну сторону стартует от 2 тысяч рублей. Далее, можно воспользоваться официальным трансфером горнолыжного центра. Стоимость билета в одну сторону – 500 рублей. Выгоднее сразу приобрести туда и обратно.

Также можно воспользоваться горнолыжным экспрессом - специальным скорым электропоездом, следующим от станции «Пермь» до «Углеуральской», с последующей пересадкой на автобусе до ГЛЦ. Стоимость билета в обе стороны составит 690 рублей.

На личном автомобиле время в пути из Тюмени составит чуть меньше, чем на поезде – 9, 5 часов. Хотя все опять же зависит от погодных условий. К тому же путь все-таки не близкий – почти 700 километров. Для комфортного движения без остановок лучше иметь двух водителей.

Где остановиться

Вариантов размещения здесь не так много. Можно остановиться в гостинице на территории самого комплекса, либо в близлежащих отелях. Стоимость двухместного стандартного номера на горе в новогодние праздники составит 4 600 рублей. Есть также варианты аренды квартир. Цены за койко-место стартуют от 500 рублей, то есть в среднем аренда одно-двухкомнатной квартиры обойдется 1500 рублей за сутки.

На Губахе обустроено 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. vk.com/gubahasport

Трассы

Что касается самого горнолыжного центра, здесь обустроено 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров. Также оборудован сноупарк «Lucky Park» двух уровней сложности для профессионалов и любителей. Есть многочисленные зоны фрирайда.

На вершину отдыхающих доставляют 3 бугельных, 3 безопорных и 1 ленточный подъемник. В скором времени запустится и 4-х местный кресельный подъемник.

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