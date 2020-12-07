Дед Мороз из Великого Устюга: Тюмень всегда нарядная и встречает праздничным настроением

Пресс-конференция прошла в формате телемоста. Фото: Кира Санникова

В Тюмени состоялась предновогодняя пресс-конференция главного волшебника страны. Она прошла в рамках благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» с прямым включением из специальной студии в Москве.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране пресс-конференция прошла в формате телемоста. Учащиеся тюменских школ, собравшись в большом зале администрации города, смогли пообщаться со всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга и задать ему свои вопросы. Ведущий также озвучил вопросы, поступившие в преддверии встречи в социальных сетях.

Так, ребят интересовало настоящее имя Дедам Мороза, клички его тройки лошадей, любимое созвездие и главный вопрос: как он за одну новогоднюю ночь успевает раздать все подарки. Главный волшебник страны рассказал, что тройку лошадей зовут: Декабрь, Январь и Февраль, любимое созвездие Дедушки – Большая и Малая Медведица, а большое количество подарков помогают доставлять сказочные помощники.

Несмотря на онлайн-формат мероприятия, организаторы постарались создать праздничную обстановку. Фото: Кира Санникова

– На адрес моей сказочной резиденции поступило уже около четырех миллионов писем. Отрадно, что в этом году ребята, наряду с личными подарками себе, желают здоровья и счастья людям по всему миру, своим близким и, конечно, мне, – отметил Дед Мороз.

Волшебник рассказал, что впервые в Тюмени он побывал в 2016 году. Тогда областной центр встретил сказочную делегацию морозами в минус 27 градусов. В этот же визит Дедом Морозом, его командой и детишками были поставлены сразу два рекорда – на самый холодный и самый большой хоровод.

Учащиеся тюменских школ смогли задать свои вопросы Деду Морозу из Великого Устюга. Фото: Кира Санникова

– Из года в год Тюмень встречает нас своим праздничным оформлением и новогодним настроением. Вот и на этот раз мы знаем, что подготовка к зимним торжествам в самом разгаре. На главной площади уже установлена 28-метровая ель, а на Цветном Бульваре в пятницу зажглись огни на больших белых медведях, к которым присоединились пингвины, – отметил Дед Мороз.

Главный волшебник подчеркнул, что в этом году по всей Тюмени зальют более ста катков и все желающие смогут покататься на коньках. Дедушка Мороз признался, что сам очень любит этот зимний вид спорта и в поездки всегда берет с собой коньки, чтобы прокатиться вместе мальчишками и девчонками.

Телемост с главным волшебником страны прошел с соблюдением эпидемиологических норм. Фото: Кира Санникова

– Пятый год подряд отправляюсь в путешествие вместе с каналом НТВ. В этом году оно проходит в формате онлайн. Но исполнение желаний детей останется неизменной частью нашего новогоднего тура, – заверил Дед Мороз, добавив, что не все города в этом году сможет посетить лично, но все подарки будут доставлены. В этом главному волшебнику страны помогут волонтеры проекта «Добро в России» и акции «Мы вместе».

За путешествием Деда Мороза с НТВ можно будет следить на официальных страницах проекта в социальных сетях. В этом году акция пройдет еще масштабнее и охватит 36 городов России. Из специальной студии в Москве главный волшебник страны поздравит детей и взрослых с наступающими праздниками, а также пообщается с журналистами в прямом эфире.

Больше всего вопросов Деду Морозу задали самые маленькие участники встречи. Фото: Кира Санникова

Всего за 4 года своих больших путешествий Дед Мороз вместе с командой НТВ проехал 51 тысячу километров от Владивостока до Калининграда, навестил 300 многодетных и малообеспеченных семей, посетил около 330 детских социальных учреждений и подарил 500 тонн подарков.