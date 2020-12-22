Новогодний стол – 2021 по-сибирски: что приготовить на Новый год – 2021, кроме салата оливье и селедки под шубой

Что приготовить на Новый год 2021 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Новый год уже совсем на носу, а россияне обдумывают, какие блюда приготовить на праздничный стол. Наверняка основные классические рецепты различных яств повторяются из года в год, а многие сибиряки забывают о своей традиционной кухне, которой можно разнообразить праздничную трапезу. О том, какие сибирские блюда можно подать на новогодний стол, поговорим поподробнее.

Пирог из муксуна

Сибиряки издавна пекли различные хлебные блюда и к исконно русским пирогам добавили свои – с черемухой, брусникой, смородиной, жимолостью, рыбой. Также помимо пирогов появились шаньги и калачи.

Традиционный сибирский рыбный пирог, готовится из северных рыб, таких как хариус, таймень, нельма, омуль и муксун. Говоря о муксуне, отметим, что обитает эта рыба в реках Оби, Лене, а также в тундровых озерах Ямала и Якутии. Муксун имеет нежное и жирное мясо, поэтому пирог не получится сухим и отлично разнообразит праздничный стол.

Пирог из муксуна Фото: Никита Соловьев

Пельмени

Главным атрибутом новогоднего ужина во всей России является салат оливье, но в Сибири есть свое блюдо, которым можно украсить любое застолье. Пельмени делали из смесей трех-четырех видов мяса, причем главной особенностью была начинка из дичи (утка, гусь, оленина). Поскольку мясо дичи было достаточно сухим, то пельмени не обходились без свинины и говядины, начинка из которых распространилась по всей России.

Сибирские пельмени Фото: Никита Соловьев

Грибница

Распространены в Сибири были и супы, главным ингредиентом которых всегда было мясо дичи или рыбы. Однако далеко не все супы обходились только мясным бульоном, например постные щи или суп с чечевицей готовили без мяса. К таким супам относится и грибница из сухих или свежих белых грибов. Отметим, что делать грибницу можно и с другими грибами, но с заменой грибов разительно будет меняться и вкус супа.

Грибница Фото: Никита Соловьев

Блины с припеком

Блины в Сибири появились еще в XVI веке, но в связи с частым отсутствием муки были довольно редким блюдом. По-настоящему традиционным блюдом блины стали, когда на территориях Сибири начали сеять пшеницу. Главной особенностью сибирских блинов является припек, который добавлялся для того, чтобы насытить лакомство. Главным ингредиентом припека всегда был творог, но сейчас вместо творога можно добавить сыр, мясной фарш, зелень или фрукты.

Сибирские блины с припеком Фото: Никита Соловьев

Говяжья котлета по-таежному

Основной пищей сибиряков является мясо. Ко всему прочему, сибирские мясные деликатесы отличаются своей эксклюзивностью, ведь помимо говядины и свинины здесь готовят и оленину, и зайчатину, и даже медвежатину.

Из мяса диких животных и рыб делают множество блюд, в основном котлеты. Так, в Сибири распространены котлеты из щуки или лося. Но мы все-таки остановимся на говядине, а именно на котлетах по-таёжному с грибами и сыром. Особенность котлет состоит в том, что готовый фарш маринуют в минеральной газированной воде, что придает мясу воздушность. При отбивании фарша вместе с газировкой мясо становится структурным и его легко лепить, а котлеты в итоге получаются более вкусными. При подаче блюда его украшают клюквой или брусникой.

Говяжья котлета по-таежному Фото: Никита Соловьев

Напомним, ранее мы сообщали о том, во сколько обойдется праздничный новогодний стол в Тюмени в 2020 году.

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