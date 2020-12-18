Салют в Тюмени на Новый год – 2021: выбираем подходящий фейерверк для новогодней ночи

Фейерверк Фото: Виктория Стеблова

Одним из главных новогодних атрибутов считается фейерверк. В новогоднюю ночь под бой курантов в небе над Тюменью, зажигается множество ярких, красивых, разноцветных огоньков, которые символизируют праздник и начало нового года. Тюменцы всех возрастов стараются не пропустить такую красоту в небе и выходят на улицы города. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» узнал, сколько стоит такое красочное развлечение.

Специализированные места для покупки салюта Фото: Виктория Стеблова

Бенгальские огни

Стоимость бенгальских огней начинается от 50 рублей. В дальнейшем зависит от длины и цвета. Не забывайте о том, что не все бенгальские огни можно зажигать дома над праздничным столом, поэтому внимательно читайте инструкцию. Опасный радиус бенгальского огонька составляет 50 сантиметров.

Где купить: в торговых центрах или специализированных магазинах.

Стоимость: от 50 рублей.

Бенгальские огни Фото: Виктория Стеблова

Наземные фейерверки: петарды, вулканы, фонтаны

Выпускают поток искр и огней на определенную высоту. Детей от такого развлечения нужно держать подальше. Использовать наземные фейерверки можно лишь на открытых пространствах.

Где купить: в специализированных магазинах или в новогодних отделах ТЦ, отведенных под пиротехнику.

Стоимость: от 650 рублей.

Выбор салюта в специализированном отделе ТЦ Фото: Виктория Стеблова

Воздушные фейерверки

Несомненно, это любимцы публики. Салюты взлетают и взрываются в небе разными красивыми огоньками. Главное, не забывать о технике безопасности.

Где купить: в специализированных магазинах.

Стоимость: от 1 500 – 26 500 рублей (цена зависит от количества залпов).

Салют Фото: Виктория Стеблова

На что необходимо обратить внимание при покупке фейерверков

1. Наличие сертификата на выбранную продукцию.

2. Срок годности.

3. Состояние упаковки.

4. Наличие инструкции на русском языке.

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