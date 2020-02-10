Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 3 по 9 февраля 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции, каждый понедельник мы отрываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 3 по 9 февраля 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. Всю прошедшую неделю Россия следила за эвакуацией россиян (а также граждан нескольких стран СНГ) из китайского города Ухань в Тюменскую область. Два самолёта ВКС России прилетели в Тюмень 5 февраля. Первый, на борту которого находились 82 человека, приземлился в тюменском аэропорту Рощино в 11.22 местного времени. Второй, с 64 пассажирами, спустя три часа. Затем, поле того, как пассажиры прошли таможенный и пограничный контроль, их на автобусах отвезли в лечебно-реабилитационный центр «Строитель» (вот здесь мы показывали, как он выглядит). К счастью, состояние всех людей не вызывает опасения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759139" frameborder="0"></iframe> Ужин и досуг граждан, находящихся на карантине в санатории.

Ребята, которые сейчас живут в «Градостроителе», активно публикуют сторис и посты на своих страничках в социальных сетях. Да и мы с ними общаемся – например, с Аней Коняхиной. Девушка рассказала, что, если кто-то выйдет из комнаты, 14 дней отсчитают заново. А ещё мы рассказывали о том, как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств. Читает молодёжь и книжки, а повара приносят еду в защитных костюмах. Кстати, зарубежные СМИ тоже активно следят за россиянами, и даже считают, что это «самое странное реалити-шоу в России».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759098" frameborder="0"></iframe> «Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.

Увы, многие тюменцы негативно восприняли идею привезти в Тюмень эвакуированных и буквально захейтили странички ребят. Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Александр Моор назвал истинную причину, почему Тюмень приняла россиян из Китая. А в социальных сетях даже запустили всероссийский флешмоб в их поддержку. Позже эстафетную палочку подхватил российский актёр Егор Бероев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

Нельзя не сказать и о врачах, которые работают в медицинском центре. Все медики, которые проводят обследования граждан согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

2. К новостям культуры. На прошлой неделе стало известно, что Сергей Есенин, умерший почти сто лет назад, завёл страничку в Инстаграм. Оказалось, что аккаунт в соцсети создала учительница русского языка и литературы из Исетского района Тюменской области Алия Исалимова, влюблённая в творчество писателя со времён студенчества. Что из этого получилось – читайте здесь.

Сергей Есенин в Инстаграме. Фото: страница писателя в соцсети

3. Бурю возмущения в соцсетях вызвала история бесчеловечного обращения с собакой, которую нашли у дороги под Тюменью неравнодушные жители. О спасении пса от голодной и холодной смерти рассказала в соцсетях волонтер Елена Олейникова, которая вызвалась помочь в поиске для него новых хозяев.

Пса нашли на дороге под Тюменью. Фото: Елена Олейникова

4. Наконец, самая приятная новость минувшей недели – Диму Тишунину, которому собрали 164 миллиона рублей на лечение, всё-таки сделали укол! Родители Димы рассказали, что генную терапию Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec) их ребенку провели 3 февраля и они считают этот день вторым днем рождения малыша.

Дима Тишунин. Фото: инстаграм семьи Тишуниных

На этой неделе мы продолжим следить за приключениями эвакуированных. Следите за новостями «Комсомолки».