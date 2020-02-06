Сергей Есенин, умерший почти сто лет назад, завёл личный аккаунт в Instagram

«Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром...» Отныне стихи известного русского поэта Сергея Есенина можно встретить не только в школьных учебниках и сборниках стихов, но и… на страничке поэта в «Инстаграме». Учительница русского языка и литературы из Исетского района Тюменской области Алия Исалимова, влюблённая в творчество писателя со времён студенчества, создала его аккаунт в соцсети.

Сергей Есенин в аэропорту Рощино. Фото: yes__eninФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Профиль «Сергея Есенина» появился ещё в сентябре, как раз к началу нового учебного года. По признанию Алии, аккаунт был необходим для популяризации творчества поэта и литературы в целом. Если раньше её ученики читали из-под палки, то теперь знают стихи Есенина наизусть.

– Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» креативная учительница. – Честно говоря, первоначально страничка была создана от скуки: это были развлекательные фотографии со смешными записями. Я добавляла их в сториз, в личный аккаунт, а дети находили их и восклицали: «Вау, круто! Сделайте аккаунт!».

Учительница Алия ИсалимоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алия Исалимова домаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Под напором своих учеников Алия аккаунт создала, но вскоре забросила: времени в обрез. То работа, то тетрадки, то педсоветы.

– В этом году решила возобновить работу над страничкой, – признаётся учитель. – Самое приятное: дети стали читать, и Есенина в том числе. Они в восторге от поэмы «Чёрный человек», которая не входит в школьную программу. Я кратко опубликовала её на страничке Есенина, дети заинтересовались и прочитали произведение целиком.

Есенин осенью. Фото: yes__eninФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свои «современные» фото «Сергей Есенин» обрабатывает в фоторедакторе: то он в стильном шарфике в аэропорту, то в спортивном костюме, то в баре, то дома с собакой, то в автомобиле, то просто на прогулке в Тюмени. К каждой фотографии – подпись-цитата из его стихотворения и локация, где он предположительно мог бы находиться в XXI веке.

Есенин в баре. Фото: yes__eninФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Есенин дома. Фото: yes__eninФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алия признаётся, что на обработку одного фото она тратит около двадцати минут, а в качестве оригинала берёт стильные фотки футболистов ФК «Бавария».

Есенин у правительства Тюменской области. Фото: yes__enin

Сейчас у Есенина почти 7,5 тысячи подписчиков. В его подписках – аккаунты со стихами, страницы тюменских поэтов и художников, знакомых его «помощницы» Алии. Аккаунт другого писателя учительница открывать не планирует, но другие преподаватели уже подхватили инициативу коллеги. Помимо Есенина, «запиливают фотки в Инсту» Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Бродский.

СПРАВКА «КП»

Сергей Есенин – один из самых известных поэтов Серебряного века. В числе его самых известных произведений – поэмы «Анна Снегина» и «Пугачёв», стихотворения «Берёза», «Ночь», «Восход солнца», «Поёт зима – аукает…» и многие другие.

28 декабря 1925 года был найден мёртвым. Основная версия смерти – самоубийство, но некоторые исследователи считают, что поэта убили.