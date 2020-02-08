«Восстановится – будет красавчиком»: тюменцы спасли умиравшую на дороге собаку

Бурю возмущения в соцсетях вызвала история бесчеловечного обращения с собакой, которую нашли у дороги под Тюменью неравнодушные жители. О спасении пса от голодной и холодной смерти рассказала в соцсетях волонтер Елена Олейникова, которая вызвалась помочь в поиске для него новых хозяев.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» она сообщила, что сейчас жизни Лабрика (такое имя она дала собаке, поначалу приняв дворнягу за сильно исхудавшего лабрадора) ничего не угрожает, но предстоит долгое восстановление. И поведала подробности «спасательной операции».

Собака умирала на дороге. Фото: Елена Олейникова

Оставили умирать

Бессердечные хозяева привязали пса в лесу у озера к дереву, оставив умирать. 30 января его нашли рыбаки, которые освободили собаку и довезли до деревни Тюнево, что на Велижанском тракте, в надежде, что там ее кто-то подберет. Обессиленное животное, сидевшее у дороги, увидела тюменка Наталья, которая сначала попыталась покормить собаку, но та отказывалась от еды. Тогда женщина увезла ее к себе домой и рассказала о беде в соцсетях. У внуков Натальи оказалась аллергия, поэтому она не могла оставить животное у себя.

Собака на передержке. Фото: Елена Олейникова

Историю подхватили волонтеры, в частности Елена Олейникова. По ее словам, отозвалось очень много неравнодушных тюменцев. В своих комментариях в соцсетях они поражались бессердечности людей, которые могли так поступить с псом.

– Та ночь, когда его нашли на дороге, могла стать для Лабрика последней, потому что он буквально уже вмерзал в лед, значит, не было сил и энергии, чтобы обогревать свое тело. Благодаря добрым людям мы смогли организовать реабилитацию, посещение ветклиники. Валерия Яцун вызвалась взять его на передержку и сейчас ухаживает дома. Помощь предлагают совершенно посторонние люди, это очень радует. Значит, не всё потеряно. Потому что, как мы видим, человеческой жестокости нет предела, – делится Елена Олейникова.

Трижды на осмотре

За неделю на осмотре у ветеринаров Лабрик побывал уже трижды. В ходе анализов и УЗИ выявлено, что у животного произошло опускание почек, кроме того, увеличен желудок, что может говорить о проблемах с усваиванием пищи.

– Уровень истощения при первичном осмотре 1 февраля составлял примерно 30–35%. Жировой прослойки не было совсем. То есть, судя по состоянию, собака голодала около месяца. Кроме того, наблюдались воспалительные процессы в виде свищей, был дерматит на лапках, скорее всего от обморожения. Но по показателям анализов крови, критических отклонений нет. То есть жизни Лабрика ничего не угрожает. Молодой организм оказался достаточно сильным, – замечает Елена.

Красавец-потеряшка. Фото: Елена Олейникова

Ветеринары назначили антибиотики, общеукрепляющие препараты, обработали свищи и другие повреждения на коже. Произведена обработка от клещей и блох. За несколько дней удалось справиться с дерматитом, восстанавливается аппетит. Собака уже ходит гулять.

– По сравнению с днем, когда его нашли, Лабрик чувствует себя намного лучше. Сейчас в приоритете набор массы тела, правильное питание небольшими порциями для лучшего усвоения в соответствии с рекомендациями ветеринаров, – добавила неравнодушная тюменка.

Пёс в ветеринарке. Фото: Елена Олейникова

Подлость и равнодушие

По словам Елены, которая занимается помощью бездомным животным уже много лет, это далеко не первый случай подобного обращения с собаками, когда от них избавляются таким варварским способом, бросая на привязи в лесу, чтобы они не смогли вернуться домой.

– Я связана с собаками всю свою жизнь, ходила и в клуб юных собаководов, и племенной работой занималась. Сейчас в основном помогаю бездомным и брошенным животным, которым кроме нас надеяться не на кого. Собаки, привязанные в лесу, как правило, даже не делают попыток перегрызть поводок, потому что верят, что хозяин вернется. В итоге умирают от голода, жажды и непогоды. Не укладывается в голове подлость, равнодушие и цинизм хозяев, которые так поступают со своими питомцами, – говорит Елена Олейникова.

Историю пса подхватили волонтеры. Фото: Елена Олейникова

Она отметила, что Валерия Яцун взяла собаку на время, оставить ее у себя у женщины возможности нет. Поэтому после того, как здоровье пса будет полностью восстановлено, ему рассчитывают найти новых постоянных хозяев.

– Уверена, что найдем. Пес шикарный, крупный – в холке 70 сантиметров. Когда наберет вес, то будет просто красавчиком. При этом видно, что домашний, прекрасно воспитан, явно жил в квартире, знаком с автомобилем, значит, не раз перевозили раньше. Мы его в любом случае не бросим, – добавляет тюменка.

Собака ласковая. Фото: Елена Олейникова

Она отмечает, что подбор семьи будет проводиться тщательно, чтобы собака больше никогда не столкнулась с таким вероломством.

– Я в свое время пристроила сотни бездомных животных, со многими новыми хозяевами мы продолжаем поддерживать связь, они присылают фотоотчеты о том, как теперь живут их питомцы. Хотя бывают и не очень радостные истории, когда выясняется, что люди переоценили свои силы. Но в основном все справляются, а я всегда готова помочь по всем вопросам кормления, дрессировки и так далее, – делится волонтер.

Отозвалось очень много неравнодушных тюменцев. Фото: Елена Олейникова

На плечах волонтёров

Елена рассказала, что многие активные зоозащитники в Тюмени состоят в различных группах и обмениваются информацией, взаимодействуют и помогают друг другу в лечении и поиске новых хозяев для бездомных и брошенных кошек и собак. К сожалению, констатирует Елена Олейникова, спасение животных, оказавшихся на грани смерти, в основном ложится на плечи волонтеров и неравнодушных жителей, тогда как государство не спешит участвовать в этом процессе.

Подбор семьи будет проводиться тщательно. Фото: Елена Олейникова

– Большим подспорьем стало бы даже создание ветеринарного кабинета для оказания экстренной помощи бездомным животным. Также нужна помощь в стерилизации, вакцинации и так далее. Порой возникают проблемы с поисками машины для транспортировки больных, раненых или истощенных животных. И всё это на свои деньги. Мы обращались в органы власти с запросами на этот счет, но пока конкретики нет. А ведь такие истории происходят едва ли не каждый день. Недавно мне позвонили и рассказали, что в Винзилях кто-то выбросил щенка прямо из машины, чуть ли не на ходу. Я поехала, но собачку эту найти не смогла. Надеюсь, если ее кто-то увидит, то сообщит нам. То есть в одиночку волонтерам не справиться, – резюмирует Елена Олейникова.

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