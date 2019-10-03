Собачий концлагерь в Тюмени: как живут спасенные шпицы, которых жестоко мучил заводчик

История с «собачьим концлагерем», организованным заводчицей померанских шпицев Мариной Кузнецовой прямо в квартире, прогремела на всю страну в апреле 2018-го. Напомним, около сотни собак у заводчицы изъяли приставы после многочисленных жалоб соседей на зловоние и непрекращающийся лай. Спустя полтора года волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Потеряшки» решили рассказать о том, что стало со шпицами, которых удалось тогда вызволить.

Как сообщили зоозащитники, к волонтерам фонда попала часть собак. Всего же «хвостиков» в злополучной квартире насчитывалось столько же, сколько собак в известном фильме «101 долматинец».

Новые хозяева выходили «хвостиков». Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

- Мы хранили молчание и озвучивать данные не спешили. Настало время пояснить нашу позицию и то, почему для нас так важно было сохранить тайну, - сообщили в группе «Потеряшек» в соцсетях.

Как оказалось, шпицев волонтерам отдали неофициально, чтобы собаки не считались вещдоками. Иначе их нельзя было бы раздать в добрые руки, пока не закончатся суды.

Теперь собаки счастливы и любимы. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

- Животных нам просто отдали. Отдали, чтобы спасти. Потому что, когда попали в квартиру, не осталось сомнений в том, что им всем нужна помощь. Мы забирали самых маленьких и худых, кто выскакивал между прутьями клетки отлова; кормящих со щенками, которым нельзя было в пункт временного содержания, - рассказали волонтеры.

Все фото собак до и после говорят сами за себя. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки". Помощь животным Тюмени» в ВК

Собаки содержались в клетках и никогда не видели улицы. Их кормили кормом для крупных собак, не лечили, не мыли, не стригли и не ухаживали.

- Букет заболеваний у собак был огромный. У всех были жуткие проблемы с зубами и кахексия. Удаление зубного камня и части зубов - через это прошла каждая собака. До кучи - застарелые переломы, гидроцефалии, незаросшие роднички, конъюктивиты, алопеции, у многих сук была пиометра или гидрометра, все собаки были лысые, грязные, вонючие, - поделились подробностями в «Потеряшках».

У заводчика все собаки были облысевшими, теперь они выглядят так, как должны по породе. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

Спасители животных даже думали, что нежные шпицы будут умирать от разрыва сердца, когда их переводили из квартиры в новое место обитания. Но со стрессом справились все. А после зоозащитники очень боялись, что собак заберут и вернут хозяйке в ту же грязную квартиру, в маленькие переноски, в которых можно только лежать.

Ни одна из собак, попавших к «Потеряшкам», обратно к заводчице не вернулась. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

За многострадальными собаками приезжали из разных городов: Омска, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы. И животных раздавали, чтобы они не сидели на передержках, чтобы скорее получили нужный уход и забыли всю свою предыдущую жизнь.

- Нам казалось, что если мы их всех отдадим, то хозяйка уже никогда не сможет забрать их обратно, - поделились волонтеры.

Страшные испытания остались в прошлом. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

Так и получилось. Ни одна из собак, попавших к «Потеряшкам», обратно к заводчице не вернулась. Теперь шпицы сильно изменились.

- Посмотрите хотя бы фото. Они говорят сами за себя. За полтора года собаки стали совсем другими. И сейчас видно, что за ними ухаживают и любят. Как вы расцениваете наши действия? Остались еще вопросы по этой истории? – обратились волонтеры к тюменцам.

Забота и уход творят удивительные вещи. Фото из группы «БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени» в ВК

К слову, заводчицу и хозяйку квартиры после изъятия собак обязали отремонтировать квартиру. По информации подписчиков группы «Потеряшки», сейчас это жилье отремонтировано и продано.

- Там даже снаружи всю обшивку снимали и заново штукатурили. И соседи снизу теперь живут, как в раю, - написала Алена Решетникова.