«Димка спасен!»: американские врачи спасли малыша чудо-уколом за 163 миллиона рублей

Три дня высокой температуры у Димы Тишунины перенесли в волнениях. Организм их малыша боролся с геном, который ему ввели американские врачи, чтобы вернуть их ребенка к полноценной жизни.

Укольчик за 163 миллиона

О страшном диагнозе своего Димочки тюменская молодая семья Тишуниных узнала в 2019 году. Их пятимесячному малышу диагностировали спинальную мышечную атрофию.

По врачам они пошли, когда их малыш в 5 месяцев вдруг перестал держать головку. Слова врачей повергли в шок родителей: у ребенка тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно отмирают все мышцы, а после возникают трудности с дыханием и глотанием.

В России это заболевание не лечится, и Тишунины стали искать спасение за рубежом. Найти специалистов удалось в Америке, но цена вопроса привела их в ступор:163 миллиона рублей всего за один укол жизни! Терапию необходимо провести до наступления двухлетнего возраста малыша, иначе всё будет бесполезным.

Тюменцы не стали отчаиваться и организовали сбор средств для Димы. Они обращались к волонтерам, расклеивали листовки. Сбор шел, но сумма была баснословной. Не известно, сколько бы времени понадобилось им на сбор, если бы не новогоднее чудо.

В декабре 2019 года неизвестный перевел огромную недостающую сумму. Так Александр, Виктория и Дима Тишунины оказались в Америке в конце января 2020 года.

Тюменцы делились в «Инстаграме» каждым шагом на пути к выздоровлению Димочки: вот перелет, вот клиника, температура малыша, из-за которой введение лекарства врачи перенесли, и наконец самое долгожданное сообщение: Диме ввели лекарство и он хорошо перенес терапию.

Второй день рождения

«Добрый день, наши родные! Наконец-то мы к вам с долгожданными мегановостями. Дааа... Димочка получил свой заветный укольчик. Димка спасён! Это было нашим самым заветным желанием!» – написали 9 февраля в «Инстаграме» Тишунины.

За этими строчками кроется невероятное эмоциональное напряжение, ожидание, счастье и вздох облегчения.

Родители Димы рассказали, что генную терапию Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec) их ребенку провели 3 февраля и они считают этот день вторым днем рождения малыша.

Укол Диме уже поставили. Скрин с instagram.com

Лекарство было введено внутривенно в течение одного часа. Малыш в это время кушал, играл и в течение двух часов находился под наблюдением врачей, а после вместе с родителями отправился домой.

На этом волнения семья не закончились. Организм ребенка должен был отреагировать на внешнее вторжение лекарством.

«Самое волнительное время настало после введения. Первая неделя самая непредсказуемая, и поэтому о терапии мы никому не сказали. Мы очень переживали, как Димочка всё это перенесёт, и утаили на несколько дней наш секретик», – рассказывают тюменцы.

В течение первых дней Тишунины с тревогой ожидали реакции организма их сына на введённый в него вирус, который содержит копию здорового гена SMN-1 и заменяет сломанный. На третьи сутки у Димки поднялась температура 38,5, родители сильно испугались. Врачи сказали, что, если температура поднимется еще раз, ребенка госпитализируют, но их малыш справился.

«Самое страшное позади... И теперь ему необходимо ещё больше любви, внимания и заботы! Наш малыш получил шанс на жизнь – полную возможностей, начинаний и достижений», – пишут счастливые родители.

Есть у Тишуниных и еще один повод для гордости и радости: в пятницу у Димочки прорезался зубик. Малыш возвестил об этом папу и маму громким клацаньем по деревянной матрешке.

Тюменцы признаются, что «это была нереальная» для них неделя и от души благодарят всех, кто поддержал и искренне болеет за судьбу их сыночка: «Спасибо вам, наши волшебники! Что поддержали, помогли, поверили, что это чудо возможно и сотворили его с нами! Не хватит и жизни, чтобы отблагодарить каждого из вас за ваш вклад в спасение жизни нашего малыша!».

Добавим, что впереди у семьи Тишуниных возвращение в Тюмень и многолетняя реабилитация для их Димы.

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