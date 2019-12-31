2019-12-31T15:44:01+03:00
Общество

Неизвестный «волшебник» перевел миллионы рублей на лечение тюменского малыша

Родители мальчика действительно поверили в чудеса перед самым Новым годом
Вадим Бегун
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Неизвестный «волшебник» перевел миллионы рублей на лечение тюменского малыша. Фото - savedima2020.Неизвестный «волшебник» перевел миллионы рублей на лечение тюменского малыша. Фото - savedima2020.
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Неизвестный человек анонимно перевел крупную сумму денег на спецсчет для лечения тюменского малыша Димы Тишунина. Ранее мальчику поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Деньги на дорогостоящую операцию собирали, что называется, всем миром.

«Сбор закрыт! Чудо произошло ! Больший остаток сбора на лечение Димки полностью оплачен одним волшебником, которой сделал это анонимно. Нашему счастью просто нет предела, мы очень благодарны ему и каждому из Вас за нереальную поддержку и веру, которую вы нам подарили и прошли с нами этот путь, свершив на самом деле историю!», – такое сообщение оставили на своей страничке в «Инстаграм» родители Димы – Александр и Виктория.

Фото - savedima2020.

Фото - savedima2020.

По их словам, когда случилась эта ситуация, они со многими подружились, откликнулись старые друзья и знакомые, известные люди и блогеры. Поддержка приходила со многих стран мира, даже от людей, которых семья не знала.

«Мы очень рады, что наш малыш смог объединить такое количество добрых и отзывчивых людей вокруг себя! Пусть Бог хранит Вас всех друзья – волшебники! С наступающем Новым Годом! Пусть Ваши мечты все сбудутся!» – пишут счастливые родители.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что спасти ребенка может только оперативное лечение в одной из клиник Америки. Оно стоит немалых денег – 163 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Спинальная мышечная атрофия первого типа – это наиболее тяжелая форма редкого генетического заболевания. Без необходимого тонуса мышцы постепенно ослабевают и атрофируются, после чего у пациента начинаются проблемы с глотанием и дыханием. Диагноз был поставлен маленькому Дмитрию в пять месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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