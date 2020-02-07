«Мы рады, что вы вернулись на Родину!»: актер Егор Бероев присоединился к тюменскому флешмобу #Своихнебросаем

Популярный актер российских сериалов и фильмов Егор Бероев поддержал тюменский флешмоб #своихнебросаем. Артист запостил обращение к подписчикам в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Сейчас идут активные обсуждения тем, связанных с коронавирусом. И эксперты, и не эксперты – все подряд считают нужным высказаться. Но самое важное, что заслуживает главного внимания, на мой взгляд, – это отношение к человеку, нормальное, адекватное сострадание – это самая нужная нам всем эмоция. После того как были эвакуированы наши соотечественники, некоторые позволили устроить в сети настоящую травлю людей, судьба которых должна быть нам всем небезразлична. Ребята, мы с вами! Мы так рады, что вы вернулись на Родину! А кто еще, если не твоя страна, должен защитить? Так и есть – цивилизованные страны начинают эвакуацию своих граждан, посмотрите на Австралию, на Францию и других – забота о своих соотечественниках – это общегражданский долг в любой нормальной стране. Страны создают для этого специальные условия, карантинные зоны. Мы очень рады, что наши ребята вернулись! #своихнебросаем», – написал Егор Бероев в своих соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759330" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

На призыв артиста откликнулись подписчики: люди убеждены, что наш общегражданский долг – помогать, сострадать, проявлять милосердие, и не только при опасности коронавируса, а всегда!

Тюменские студенты, общественники, чиновники активно публикуют посты с хештегом #своихнебросаем. Флешмоб заинтересовал Екатерину Козееву, председателя Студенческого совета Тюменской области. Она убеждена, что «страшилки, распространяемые в социальных сетях, не отражают мнения большинства и реальной спокойной обстановки».

Екатерина КозееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Генеральный директор АО «Агентство инфраструктурного развития» Ольга Романец тоже поддержала акцию в соцсетях. Она акцентировала внимание земляков на высоком профессионализме медицинских работников, которые не раз доказывали, что способны справляться с нестандартными задачами.

– Наличие инфраструктуры, в том числе медицинской, и высокий профессионализм персонала позволяют верить в то, что мы справимся с этой нестандартной, неожиданной для многих ситуацией. Эти люди – наши с вами соотечественники, которым необходима наша поддержка и внимание, – считает Ольга Романец.

Ольга РоманецФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никакого беспокойства, никаких рисков распространения вируса, все эвакуированные из Китая абсолютно здоровы – это было известно изначально, об этом сообщил ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артём Берёзкин. Он считает, что посты паники в соцсетях от тюменцев и жителей страны неприятны не только тем, кто вернулся из Ухани, но и их родственникам, близким и друзьям.

– Я всех призываю: не паниковать, сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики. Не забывать, что у нас сейчас в Тюмени наблюдается небольшой подъем ОРВИ и гриппа, поэтому будет нелишним заботиться о своем здоровье. Главное – всегда помнить о том, что в любой ситуации мы должны протягивать нашим соотечественникам руку помощи, – убежден Артём Березкин. – Все – власть, медики – приняли и продолжают принимать меры безопасности. Непонятно, откуда паника взялась. Изначально было известно: эвакуированные из Китая абсолютно здоровы. Сейчас они находятся в карантинной зоне – это алгоритм действий: когда человек приезжает из очага болезни, ему необходимо пройти карантин – период восстановления.

Артём БерёзкинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, тема эвакуации более 140 человек из китайского города Ухань развернулась в социальных сетях словесными баталиями среди тех, кто не очень доволен происходящим, и тех, кто стоит стеной за всех эвакуированных сограждан. К счастью, последних оказалось больше. Неравнодушные тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных с названием «Своих не бросаем!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закутанные в защитные костюмы медики, книжки про магию и общение в Сети: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне

Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники (подробнее)

Врачей для работы с эвакуированными из Ухани в Тюмень выбирали из добровольцев

Все врачи, которые проводят обследования граждан, эвакуированных из Ухани в Тюмень в связи со вспышкой коронавируса в Китае, согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области (подробнее)

«Мы все думали о наших земляках»: Александр Моор рассказал, почему Тюмень приняла россиян из Китая

Глава региона провёл прямой эфир о профилактике коронавируса в Тюменской области (подробнее)

Как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств

Признаки заражения коронавирусом не выявлены ни у одного из них (подробнее)

Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Анна чувствует себя героиней фильма и признается, что в карантинной зоне строгие правила (подробнее)

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова (подробнее)

Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии

Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину (подробнее)