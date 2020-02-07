2020-02-07T12:25:19+03:00
Общество

«Мы рады, что вы вернулись на Родину!»: актер Егор Бероев присоединился к тюменскому флешмобу #Своихнебросаем

Тюменские активисты публикуют посты с хештегом #своихнебросаем
Ирина Ромашкина
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Егор Бероев присоединился к тюменскому флешмобу #СвоихнебросаемЕгор Бероев присоединился к тюменскому флешмобу #СвоихнебросаемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Популярный актер российских сериалов и фильмов Егор Бероев поддержал тюменский флешмоб #своихнебросаем. Артист запостил обращение к подписчикам в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Сейчас идут активные обсуждения тем, связанных с коронавирусом. И эксперты, и не эксперты – все подряд считают нужным высказаться. Но самое важное, что заслуживает главного внимания, на мой взгляд, – это отношение к человеку, нормальное, адекватное сострадание – это самая нужная нам всем эмоция. После того как были эвакуированы наши соотечественники, некоторые позволили устроить в сети настоящую травлю людей, судьба которых должна быть нам всем небезразлична. Ребята, мы с вами! Мы так рады, что вы вернулись на Родину! А кто еще, если не твоя страна, должен защитить? Так и есть – цивилизованные страны начинают эвакуацию своих граждан, посмотрите на Австралию, на Францию и других – забота о своих соотечественниках – это общегражданский долг в любой нормальной стране. Страны создают для этого специальные условия, карантинные зоны. Мы очень рады, что наши ребята вернулись! #своихнебросаем», – написал Егор Бероев в своих соцсетях.

Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

На призыв артиста откликнулись подписчики: люди убеждены, что наш общегражданский долг – помогать, сострадать, проявлять милосердие, и не только при опасности коронавируса, а всегда!

Тюменские студенты, общественники, чиновники активно публикуют посты с хештегом #своихнебросаем. Флешмоб заинтересовал Екатерину Козееву, председателя Студенческого совета Тюменской области. Она убеждена, что «страшилки, распространяемые в социальных сетях, не отражают мнения большинства и реальной спокойной обстановки».

Екатерина Козеева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина КозееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Генеральный директор АО «Агентство инфраструктурного развития» Ольга Романец тоже поддержала акцию в соцсетях. Она акцентировала внимание земляков на высоком профессионализме медицинских работников, которые не раз доказывали, что способны справляться с нестандартными задачами.

– Наличие инфраструктуры, в том числе медицинской, и высокий профессионализм персонала позволяют верить в то, что мы справимся с этой нестандартной, неожиданной для многих ситуацией. Эти люди – наши с вами соотечественники, которым необходима наша поддержка и внимание, – считает Ольга Романец.

Ольга Романец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга РоманецФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никакого беспокойства, никаких рисков распространения вируса, все эвакуированные из Китая абсолютно здоровы – это было известно изначально, об этом сообщил ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артём Берёзкин. Он считает, что посты паники в соцсетях от тюменцев и жителей страны неприятны не только тем, кто вернулся из Ухани, но и их родственникам, близким и друзьям.

– Я всех призываю: не паниковать, сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики. Не забывать, что у нас сейчас в Тюмени наблюдается небольшой подъем ОРВИ и гриппа, поэтому будет нелишним заботиться о своем здоровье. Главное – всегда помнить о том, что в любой ситуации мы должны протягивать нашим соотечественникам руку помощи, – убежден Артём Березкин. – Все – власть, медики – приняли и продолжают принимать меры безопасности. Непонятно, откуда паника взялась. Изначально было известно: эвакуированные из Китая абсолютно здоровы. Сейчас они находятся в карантинной зоне – это алгоритм действий: когда человек приезжает из очага болезни, ему необходимо пройти карантин – период восстановления.

Артём Берёзкин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артём БерёзкинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, тема эвакуации более 140 человек из китайского города Ухань развернулась в социальных сетях словесными баталиями среди тех, кто не очень доволен происходящим, и тех, кто стоит стеной за всех эвакуированных сограждан. К счастью, последних оказалось больше. Неравнодушные тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных с названием «Своих не бросаем!».

Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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