2020-02-05T15:28:00+03:00
Происшествия

Как Россия встретила эвакуированных из Китая: Фоторепортаж

Сегодня в Тюмени приземлились два спецборта с соотечественниками
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На земле людей встречали пограничники, санэпидконтроль и таможенники. Фото очевидцев.На земле людей встречали пограничники, санэпидконтроль и таможенники. Фото очевидцев.

Два самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетели в Тюмень из Уханя. Первый, на борту которого находились 82 человека, приземлился в тюменском аэропорту Рощино в 11.22 местного времени.

Все специалисты, встречавшие спецборт, работали в защитных костюмах и специальных масках. Фото: Кира Санникова

Все специалисты, встречавшие спецборт, работали в защитных костюмах и специальных масках.Фото: Кира Санникова

Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 64 гражданина России, которых эвакуировали из китайского Уханя и провинции Хубэй. Среди них нет заболевших, сообщает Министерство обороны России.

Прибывшим в Тюмень соотечественникам перед выходом на взлетно-посадочную полосу выдали пледы. Фото очевидцев

Прибывшим в Тюмень соотечественникам перед выходом на взлетно-посадочную полосу выдали пледы. Фото очевидцев

Таким образом, из Китая эвакуированы все 144 человека, которых планировали вывезти 4 февраля. Всех их разместят в лечебно-оздоровительном санатории «Градостроитель».

Всех людей разместят в лечебно-оздоровительном санатории в тридцати километрах от города Фото: Алена Кульмухаметова

Всех людей разместят в лечебно-оздоровительном санатории в тридцати километрах от городаФото: Алена Кульмухаметова

Таможенный и пограничный контроль пассажиров, которые прибыли в Тюмень рейсом из Китая, прошел прямо на борту.

Первый самолет приземлились в тюменском аэропорту в 11.22 местного времени. Фото: Кира Санникова

Первый самолет приземлились в тюменском аэропорту в 11.22 местного времени.Фото: Кира Санникова

В лечебно-оздоровительном центре прибывшие из Китая пробудут две недели.

Въезд на территорию лечебно-оздоровительного санатория "Градостроитель" под контролем. Фото: Алена Кульмухаметова

Въезд на территорию лечебно-оздоровительного санатория "Градостроитель" под контролем.Фото: Алена Кульмухаметова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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