«Вы меня очень обидели»: Алену Шишкову жестоко оскорбили во время прямого эфира с поклонниками

Алена Шишкова обиделась на подписчиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Кто смотрел вчерашний эфир? Вы меня, кстати, очень обидели. И больше я в прямой эфир выходить не буду». С такими словами обратилась к своим подписчикам модель из Тюмени Алена Шишкова. Дело в том, что во время общения с поклонниками во время liv’а в «Инстаграме» на девушку посыпалась масса гневных комментариев. Припомнили роман с Тимати, раскритиковали за худобу, расспрашивали о дочери и отправили кучу нелицеприятных реплик.

– Согласна с Земфирой, что сейчас такое время – каждый может брякнуть что угодно. Но я до сих пор не научилась абстрагироваться. Хотя пора бы уже, – коротко ответила на критику Алена.

В первую очередь подписчиков интересовал рост Алены Шишковой. Поклонникам известно: он составляет 176 сантиметров. Однако девушка, уставшая от однотипных вопросов, пошутила, что всего 167 сантиметров.

– Весь эфир все переспрашивали, верно ли сказала. Обиделась она на человеческую глупость и бестактные вопросы, – говорят подписчики.

– Алена, обижают женщины с большими комплексами, проблемами, нелюбовью к миру, с установками что «нормальных мужчин нет», завидующие, не любящие свою жизнь и себя. Это ИХ личностные проблемы, к тебе не имеющие отношения! – успокаивают девушку поклонники.

– Ты такая красивая, шикарная, статная, элегантная! Как ты можешь слушать каких-то завистников? Не обижайся ни на кого, обида разрушает! Ты интересна, поэтому столько внимания, негативного в том числе. Ну и что, значит, ты на коне! – вторят подписчики.

Чтобы не вспоминать о неприятном эфире, Алена не стала сохранять его в «Инстаграме». Но осадочек, как говорится, остался.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о «кровавом» фото, которое покоробило поклонников Алёны Шишковой. Пользователи тут же предположили, что она подралась с Настей Решетовой (с которой, кстати, уже расстался её бывший ухажер Тимати, о причинах развода мы писали здесь). Два года назад, на съёмках нового сезона шоу «Форт Боярд», для которого она специально остригла волосы, девушка познакомилась с певцом Олегом Майами, из-за чего даже поползли слухи об их скорой свадьбе. После съёмок тюменка отправилась в Сочи, где напугала Симону, маму Тимати, своим приездом. Кстати, с Юнусовым она по-прежнему хорошо общается. Она даже поздравила Решетову и Тимати с рождением сына Ратмира, но позже, когда пара распалась, отказалась комментировать их развод.

Кроме того, подписчики сравнили её с беременной подругой Тимати Анастасией Решетовой. Для новой фотосессии уроженка Тюмени примерила несколько новых образов в разноцветных париках и стала точь-в-точь как Настя. Между тем это не первое перевоплощение тюменки, чуть раньше Алёну сравнили со Светланой Лободой и даже с Дейнерис из «Игры престолов». Чуть позже девушка на самом деле перекрасилась в темный цвет, но позже снова вернула привычный облик.

Часто внешность и поведение Алены Шишковой становятся объектом критики. Например, в прошлом году она, с кастрюлей на голове, удивила фанатов безграмотностью, а до этого выступила в Милане на показе мод в сногсшибательном наряде, едва волоча ноги в огромных космических ботфортах. А ещё поклонники постоянно хотят её накормить, намекая на беспрецедентную худобу.