«Настоящая женщина»: на шоу «Форт Боярд» Алёна Шишкова боролась с червями, мухами и старцем Фура

Долгожданный выпуск шоу «Форт Боярд» с участием тюменской модели Алёны Шишковой показали в минувшее воскресенье на телеканале «СТС». Увы, команде впервые в новом сезоне не удалось завоевать золото, но участникам удалось показать себя во всей красе. Алёна – не исключение. К удивлению многих, девушка оказалась бесстрашной и в испытаниях, которые выпали на её голову, показала уверенность и выдержку.

Первое задание – выслушать вопрос старца Фура в летающей телефонной будке. Про то, что она будет болтаться в воздухе, Алёна не знала, и даже скучала в ожидании испытания. Однако, взмыв в небо, девушка не только не перепугалась (если только немножко), но и сумела правильно разгадать загадку французского старца. В итоге Шишкова принесли в копилку команды ещё один ключ.

За своих Алёна переживала, как за себя. Фото: СТС

Второе задание, выпавшее на долю белокурой тюменки – интеллектуальное, в зале мастера теней. Несмотря на то, что ведущий проекта Сергей Шнуров скептически высказал своё отношение к команде («Нашли кого посылать на интеллектуальное задание… блондинку!»), Шишкова смогла обыграть мастера теней в конкурсе на запоминание цвета проводов.

А вот третье задание, когда тюменке пришлось в темноте проходить сквозь рой мух, и «комнатки» жаб и голубей, Алёне не покорилось. Девушка всё сделала правильно, и даже не испугалась упавших на неё червей, но вот времени на прохождение конкурса не хватило. Итог – задание провалено, подсказка сгорела.

Общее фото команды. Фото: СТС

В комментариях на страничке Алёны в социальной сети пользователи восхитились выдержкой тюменской красотки и отметили, что она держалась умницей, переплюнув по выдержке всех парней команды.

- Посмотрела «Форт Боярд». Настоящая русская женщина. Умница, без истерик, красавица во всех ситуациях! – пишут пользователи.

- Алёна, вы умница. Как вы проходили испытание, в котором были мухи, червяки, жуки...Прям на глазу ползал червяк. Вы прям молодчина!

- Алена, прям сейчас смотрю как Вы участвовали в Форд Бояре! Вы огромная умница, я восхищаюсь Вашим самообладанием!!! Очень круто!! – восхищаются подписчики.

- После этого шоу, я стала очень уважать Алёну, спасибо за игру! Умничка! Храбрая и смелая. Очень достойно себя вела на шоу!!

- Так скорпионы никогда ничего не боятся! Это только с виду Алена воздушный ангнлочек, но внутри человек со стальным стержнем и несгибаемой волей

Посмотреть приключения отважной блондинки можно в видеоролике, который мы публикуем ниже.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что съёмки выпуска «Форта Боярд» состоялись в июле 2019 года. Перед отъездом во Францию девушка обрезала свои длинные локоны. В команде с Алёной в проекте участвовал бывший участник «Дома-2», певец Олег Майами. Пользователи думали, что у них роман, однако сама Алёна полностью развеяла эти слухи.