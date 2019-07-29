«Моё сердце свободно»: Шишкова развеяла слухи о романе с Олегом Майами

Поклонницам Олега Майами, кажется, волноваться не о чем. Слухи о том, что певец и модель из Тюмени Алёна Шишкова поженятся, остались слухами. Белокурая красавица, которая только-только вернулась с фестиваля «Жара» в Баку, рассказала в интервью каналу «МУЗ-ТВ», что сердце её свободно.

missalena.92 Остановимся на том, что мое сердце свободно... а дальше наслаждайтесь моей любимой песней @eminofficial Сбежим в Баку #жаравбаку2019

Всё своё время Алёна уделяет работе и своей дочке Алисе от рэпера, продюсера Тимати. Полное интервью будет доступно позже, а пока мы можем только догадываться о том, что скрывает Алёна от посторонних глаз.

Кстати, о «Жаре». На музыкальном событии года девушка успела сменить несколько платьев, прогуляться по солнечной столице Азербайджана и сфотографироваться с поклонниками.

Надо сказать, отбоя от них у девушки не было: Алёна сама брала в руки телефон, обнимала девчушек-фанаток и старалась сделать красивое памятное селфи.

- Спасибо вам за вашу любовь! – написала позже Алёна на своей страничке в Инстаграме и поделилась трогательным видео с фотосессии.

missalena.92 Спасибо вам за вашу

Как отметили сами поклонники в комментариях, фотосессия заняла около получаса – абсолютно каждый смог сделать снимок с Алёной. Однако не могли не кинуть камешек в огород и самих поклонниц.

- Хоть бы спасибо за фото сказали! Первая девушка сделала вид, будто это Алена попросила с ней сфотографироваться, - ехидничают подписчицы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на днях Шишкова приняла участие в съёмках возрождённого шоу «Форт Боярд», где познакомилась с певцом и шоумэном Олегом Майами.

Алёна Шишкова и Олег Майами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам Олег выложил фотографию в своём Инстаграме с Алёной прямо из самолёта и подписал: «Пожелайте нам счастья!».

Алёна в компании ОлегаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта фраза породила массу слухов и легенд об отношениях двух звёзд, как и фраза «Мне с тобою хорошо».