2019-07-29T16:38:40+03:00
Звезды

«Моё сердце свободно»: Шишкова развеяла слухи о романе с Олегом Майами

На фестивале «Жара» тюменская модель рассказала, что пока занята работой [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Моё сердце свободно»: Шишкова развеяла слухи о романе с Олегом Майами«Моё сердце свободно»: Шишкова развеяла слухи о романе с Олегом МайамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонницам Олега Майами, кажется, волноваться не о чем. Слухи о том, что певец и модель из Тюмени Алёна Шишкова поженятся, остались слухами. Белокурая красавица, которая только-только вернулась с фестиваля «Жара» в Баку, рассказала в интервью каналу «МУЗ-ТВ», что сердце её свободно.

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Остановимся на том, что мое сердце свободно... а дальше наслаждайтесь моей любимой песней @eminofficial Сбежим в Баку #жаравбаку2019
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Всё своё время Алёна уделяет работе и своей дочке Алисе от рэпера, продюсера Тимати. Полное интервью будет доступно позже, а пока мы можем только догадываться о том, что скрывает Алёна от посторонних глаз.

Кстати, о «Жаре». На музыкальном событии года девушка успела сменить несколько платьев, прогуляться по солнечной столице Азербайджана и сфотографироваться с поклонниками.

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#баку by @dinatimer
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Надо сказать, отбоя от них у девушки не было: Алёна сама брала в руки телефон, обнимала девчушек-фанаток и старалась сделать красивое памятное селфи.

- Спасибо вам за вашу любовь! – написала позже Алёна на своей страничке в Инстаграме и поделилась трогательным видео с фотосессии.

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Спасибо вам за вашу
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Как отметили сами поклонники в комментариях, фотосессия заняла около получаса – абсолютно каждый смог сделать снимок с Алёной. Однако не могли не кинуть камешек в огород и самих поклонниц.

- Хоть бы спасибо за фото сказали! Первая девушка сделала вид, будто это Алена попросила с ней сфотографироваться, - ехидничают подписчицы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на днях Шишкова приняла участие в съёмках возрождённого шоу «Форт Боярд», где познакомилась с певцом и шоумэном Олегом Майами.

Алёна Шишкова и Олег Майами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна Шишкова и Олег Майами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам Олег выложил фотографию в своём Инстаграме с Алёной прямо из самолёта и подписал: «Пожелайте нам счастья!».

Алёна в компании Олега Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна в компании ОлегаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта фраза породила массу слухов и легенд об отношениях двух звёзд, как и фраза «Мне с тобою хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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