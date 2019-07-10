Алёна Шишкова обрезала волосы и отправилась покорять «Форт Боярд»

Тюменская модель Алёна Шишкова по возвращении из Греции, где она отдыхала вместе со своей подругой Эммануэлой, решилась на летние эксперименты. Во-первых, девушка остригла свои белокурые локоны – теперь у неё каре, а во-вторых, собралась покорять легендарный «Форт Боярд», где проходят съёмки мегапопулярного шоу.

Надо сказать, не все пользователи оценили идею тюменской красотки остричь волосы. По мнению подписчиков, длинные локоны - это «мегасексуально и привлекательно во все времена», а вот каре, хоть и стильное, но не столь эффектно. Тем не менее, большинство высказались «за» стрижку Алёны.

Алёна Шишкова сменила имиджФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна со стилистомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- С такой причёской она намного ярче выглядит, живее, круче! С длинными волосами она какая -то не интересная, слишком ванильная, как будто с облаков только спустилась. А вот так очень даже стильно, - отмечают пользователи.

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Скорее всего, новый имидж Алёне необходим для участия в возрождённом шоу «Форт Боярд», который осенью состоится на телеканале «СТС». Как все мы помним, участников там ожидает масса серьёзных испытаний, включая «логово змей», загадки у старца Фура, покорение стены форта и многие другие.

Ведущим шоу станет Сергей Шнуров, и об этом Алёна сама узнала из новостей. Съёмки с участием тюменки пока не начались, а вот Бузова во Францию уже отправилась.

Форт БоярдФото: pixabay.com

Помимо тюменки в обновлённом шоу примут участие Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие.