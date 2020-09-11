Алёна Шишкова отказалась комментировать развод Тимати и Решетовой

Алёна Шишкова заинтриговала подписчиков своим нежеланием комментировать происходящее. Фото: коллаж Фото: Из личного архива

«Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто… спасибо, оно супер!». Именно так прокомментировала расставание Анастасии Решетовой и Тимати модель из Тюмени, мать Алисы Юнусовой Алёна Шишкова. Пока девушка выдерживает дистанцию между собой и пользователями в своём «Инстаграм», однако кто знает… может быть, в скором времени девушка заговорит о том, из-за чего пара распалась.

Между тем, подписчики тюменской звезды отмечают, что Алёна не зря надела белое пальто. Якобы, девушка планирует выйти замуж за Тимати в «белом подвенечном», закрыв глаза на недавно родившегося сына Тимура и Алёны, Ратмира.

- И Настя, и Алёна совершили одну и ту же ошибку: родили от Юнусова. Для него это, видимо, точка невозврата. Следующей девушке Тимати важно понять, хочешь с ним жить - не рожай от него, - саркастически отмечают пользователи.

- А почему от вас кто-то должен ждать комментарий? Какое отношение вы имеете к ним? Вы – просто бывшая, не ваше это дело…, - не унимаются подписчики.

Стоит отметить, что пользователи до того заинтересовались продолжением «мексиканского сериала» с участием Решетовой, Тимати и Шишковой, что просто заходят на страничку Алёны, чтобы почитать комментарии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что поклонники в пух и прах раскритиковали образ Алёны Шишковой и её дочки. Позже тюменка Алена сцепилась с Леной Миро в инстаграме из-за воспитания дочери Тимати. Блондинка ответила на высказывание известного блогера по поводу пальца Симоны во рту девочки.