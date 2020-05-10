«Решила вернуть Тимати?»: Алена Шишкова перекрасилась в роковую брюнетку и стала похожа на Решетову

Гламурная модель Алена Шишкова на своей страничке в «Инстаграм» опубликовала фото, на котором предстала в новом образе. Легким движением рук королева красоты из блондинки превратилась в брюнетку. Все бы ничего, но подписчики заметили ее сходство с Анастасией Решетовой и предположили, что она решила вернуть Тимати, от которого у нее есть дочь.

Алёне нравится новый цвет волос. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники звезды «Инстаграма» разделились на два лагеря: одним новый имидж модели пришелся по душе, другие же определили его как скучный и неинтересный. Некоторые вообще предположили, что Алёна решила вернуть Тимати, от которого у него есть дочь.

«Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», – пишут в комментариях под постом подписчики Алены с оговоркой: «Но вы лучше!». Некоторые отметили, что теперь звезда стала похожа на эльфийку из «Властелина колец». Однако многие позитивные поклонники все же решили, что Шишковой одинаково хорошо быть и блондинкой, и брюнеткой.

Шишкова признаётся, что захотела перемен в жизни. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Другие же посоветовали отстать от волос, хотя бы года на два года. «Темный – пожалеешь, это не твой цветотип. Смывку будешь делать, что еще более их убьет», – заявил один из комментаторов. «Ужасный черный цвет , сразу лет на 10 стала выглядеть старше», – есть и такое мнение.

А вот и полная версия фотографии. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что совсем недавно поклонники раскритиковали образ Алены Шишковой и ее дочки, которые побывали на премьере «Троллей». Тогда Алену назвали Терминатором, а ее дочку Алису – клоуном.

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