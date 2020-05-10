2020-05-10T16:01:04+03:00
Звезды

«Решила вернуть Тимати?»: Алена Шишкова перекрасилась в роковую брюнетку и стала похожа на Решетову

По мнению некоторых подписчиков, гламурная модель стала «милее и ярче» [фото]
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments2
Поклонники восхитились новым образом Алены Шишковой, которая стала похожа на Решетову. Фото со странички в "Инстаграм" Алены Шишковой.Поклонники восхитились новым образом Алены Шишковой, которая стала похожа на Решетову. Фото со странички в "Инстаграм" Алены Шишковой.
Изменить размер текста:

Гламурная модель Алена Шишкова на своей страничке в «Инстаграм» опубликовала фото, на котором предстала в новом образе. Легким движением рук королева красоты из блондинки превратилась в брюнетку. Все бы ничего, но подписчики заметили ее сходство с Анастасией Решетовой и предположили, что она решила вернуть Тимати, от которого у нее есть дочь.

Алёне нравится новый цвет волос. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёне нравится новый цвет волос. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники звезды «Инстаграма» разделились на два лагеря: одним новый имидж модели пришелся по душе, другие же определили его как скучный и неинтересный. Некоторые вообще предположили, что Алёна решила вернуть Тимати, от которого у него есть дочь.

«Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», – пишут в комментариях под постом подписчики Алены с оговоркой: «Но вы лучше!». Некоторые отметили, что теперь звезда стала похожа на эльфийку из «Властелина колец». Однако многие позитивные поклонники все же решили, что Шишковой одинаково хорошо быть и блондинкой, и брюнеткой.

Шишкова признаётся, что захотела перемен в жизни. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шишкова признаётся, что захотела перемен в жизни. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Другие же посоветовали отстать от волос, хотя бы года на два года. «Темный – пожалеешь, это не твой цветотип. Смывку будешь делать, что еще более их убьет», – заявил один из комментаторов. «Ужасный черный цвет , сразу лет на 10 стала выглядеть старше», – есть и такое мнение.

А вот и полная версия фотографии. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот и полная версия фотографии. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что совсем недавно поклонники раскритиковали образ Алены Шишковой и ее дочки, которые побывали на премьере «Троллей». Тогда Алену назвали Терминатором, а ее дочку Алису – клоуном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Алиса – клоун, мама – терминатор»: поклонники раскритиковали образ Алёны Шишковой и её дочки

Редкий совместный семейный выход в свет не остался незамеченным (подробнее)

Алёна Шишкова обрезала волосы и отправилась покорять «Форт Боярд»

Модель из Тюмени примет участие в новом сезоне легендарного шоу [фото], [видео] (подробнее)

«Удлини себе мозг!»: новая челюсть Алёны Шишковой шокировала россиян

Модель из Тюмени похвасталась голливудской улыбкой [фото], [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вместо грядок – подоконники. Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец
Елена Кашкарова: «Люди с удовольствием присоединились к новым акциям в День Победы»
Юлия Каргаполова высказалась о новых традициях проведения 9 Мая
В тюменских селах и деревнях начался ремонт дорог
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 мая 2020 г.: триста тюменцев излечились от COVID-19
Педагоги и ученики Тюменской области подключились к челленджу #мыскучаем
Артем Андросов: «Поздравление ветеранов во дворах их домов укрепляет добрососедство»
Тюменцы узнали сроки поступления в физико-математическую школу
В Тюмени резко вырос спрос на аренду дач
В Тюмени двор ветерана украсили цветами
«Очень понравилось»: Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик
Более 50 тысяч строителей возводят здания в Тюменской области
Погода на 10 мая в Тюмени: все так же жарко
В Конституции будет закреплено бережное отношение к животным
Тюменский проект «Галерея онлайн» привлек художников со всей России
На ишимских улицах появились портреты фронтовиков
Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных лет
Тюменского фронтовика поздравили концертом с песнями военных лет
Тюменцы спели песню «День Победы» на балконах своих домов