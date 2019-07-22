«Удлини себе мозг!»: новая челюсть Алёны Шишковой шокировала россиян

Модель из Тюмени, экс-подруга Тимати Алёна Шишкова не перестаёт заявлять о себе миру. На этот раз белокурая красотка похвасталась голливудской улыбкой, которую она сделала у известного «звёздного» стоматолога Руслана Сабанова.

- Многие заметили, что во мне что-то поменялось, обратили внимание на улыбку, - писала на своей страничке в социальной сети Алёна. – Да, я решила немного поменять (удлинить) верхние зубы. Делается это с помощью виниров, работа пока в процессе. Что будет – покажу через неделю. Руслан – настоящий стоматолог-художник и скульптор, у него шикарное видение (он сам ещё и техник с 20-летним стажем, а хорошего техника днём с огнём не сыщешь).

Спустя неделю девушка похвасталась не только новым свитером «Король Лев» от Black Star Wear и Disney, но и ровными белыми зубками. Правда, «новая челюсть» красотки застала россиян врасплох: пользователи усомнились, стоило ли девушке переделывать зубы, если сейчас она шепелявит и вообще с трудом разговаривает.

В новом свитере от Disney и Black Star WearФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Удлини два передних, будешь как Bugs Bunny (кролик из мультиков и комиксов Багз Банни, - прим. ред.). А вообще ты с ума уже сходишь, 10 кг лучше набери! – советуют подписчкики.

- Удлинила бы себе мозг! Ну правда… с виду красивая, умная, и тут на тебе… зубы удлиняет! Капец. Сама на себя уже не похожа. Всё наращивает: губы, зубы, волосы, ресницы, груди. Еще мозги осталось нарастить, - возмущаются пользователи.

Многие подписчики отметили, что далеко не все стоматологи рекомендуют ставить виниры. Свои зубы приходится стачивать, да и сами виниры потом придётся всё равно менять.

- Мне было бы страшно. Завтра не известно, что будет, вдруг виниры не получится поставить, а свои уже сточенные, как у волчонка, - сомневаются поклонники.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о странном фото, которое выложила Алёна Шишкова. Девушка предстала перед подписчиками с «разбитым» в кровь лицом. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже девушка повторила трюк Джейсона Стэтхема с открытием бутылкой одной ногой, а затем сменила имидж для шоу «Форт Боярд». Там она познакомилась с певцом Олегом Майами и даже поползли слухи об их скорой свадьбе. После съёмок в шоу Алёна отправилась в Сочи, где напугала Симону, маму Тимати, своим приездом.