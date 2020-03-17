2020-03-17T07:32:07+03:00
Общество

«Алиса – клоун, мама – терминатор»: поклонники раскритиковали образ Алёны Шишковой и её дочки

Редкий совместный семейный выход в свет не остался незамеченным
Алена Кульмухаметова
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«Алиса – клоун, мама – терминатор»: поклонники раскритиковали образы Алёны Шишковой с дочкой. Фото с "Инстаграм" Алёны Шишковой«Алиса – клоун, мама – терминатор»: поклонники раскритиковали образы Алёны Шишковой с дочкой. Фото с "Инстаграм" Алёны Шишковой
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Поход на премьеру нового фильма тюменки, модели и блогера Алёны Шишковой оказался в центре внимания фанатов. Руку к этому приложила сама блондинка, поделившись фотографиями в своем «Инстаграм».

- Вместе с Алисой побывали на большой премьере «Троллей»! Горжусь своей дочкой, которая прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на два размера больше, - написала Шишкова под постом с фото.

На снимке инстамодель предстала вся в коже. Черные штаны, черная куртка, такого же цвета ботинки, темные очки и туго собранные в пучок короткие волосы. Дочка Алёны напротив составила сильный контраст с ней: нежное платье с рюшами в пол в голубо-бело-розовой гамме, большие ботинки, шляпка и распущенные разноцветные волосы.

Вот за макияж и цвет волос ребенка «горе-матери» Шишковой знатно досталось от подписчиков.

- Всё лицо испортила себе, губы кошмар….

- Зачем наряжать девочку как клоуна?

- Сначала подумала Алиса с Терминатором, - пишут они в комментариях.

missalena.92missalena.92
#ТроллиМировойТурВместе с Алисой
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Образ для дочки выбирала не сама Шишкова. Выяснилось, что девочка приняла участие в качестве модели в открытии показа премьеры и вещи ей предоставило агентство. Это подтверждает сама блондинка.Фанаты звезды даже подумали, что Алиса пришла в сопровождении охранника, настолько поразил их образ Алёны. К слову, последние дни блондинка все чаще делится фото в «черном», выбирая брутальный стиль. Решила ли Алёна сменить имидж вслед за волосами - пока не известно.

Большинству фанатов Алёны образ мамы-дочки понравился.

- Какая она нежная на дефиле. Талантище!

- Волосы и макияж просто класс…

- Святые печеньки! В кино эту красоту…

- Чудо девочка. Очень красивая, - пишут фолловеры под фото.

Многие тут же принялись спорить, на кого больше всех похожа девочка: «я вижу тут Симону», «глаза Тимати», «это же Тимати», «копия мамы» - не могут сойтись в едином мнении комментаторы.

Однако компромисс все же нашли: поклонники звезды заявили, что малышка грацией, красотой, нежностью пошла в маму, а смелостью и глазами ее одарил Тимати.

Не смогла удержаться от «камня в огород» в сторону Решетовой еще одна из поклонниц звездного семейства.

- Почему Алиса? Правильно писать Тимуровна, учитесь у Решетовой. Она каждый раз напоминает, что родила от Тимура, - злорадствует Людмила.

Напомним, Алиса родилась в отношениях рэпера Тимати с тюменкой Алёной Шишковой. Однако после рождения малышки пара рассталась, но блондинка сохранила тесные отношения с экс-возлюбленным и его мамой ради ребёнка. В прошлом году у рэпера родился сын в отношениях в Анастасией Решетовой.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о странном фото, которое выложила Алёна Шишкова. Девушка предстала перед подписчиками с «разбитым» в кровь лицом. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже девушка повторила трюк Джейсона Стэтхема с открытием бутылкой одной ногой, а затем сменила имидж для шоу «Форт Боярд». Там она познакомилась с певцом Олегом Майами и даже поползли слухи об их скорой свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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