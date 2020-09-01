«Успехов лапочке!»: дочь Тимати и Алёны Шишковой пошла в первый класс

Алиса в окружении шариков и игрушек. Фото: instagram.com/simona280

Шестилетняя Алиса Юнусова, более известная как «дочь Тимати и Алёны Шишковой сегодня, 1 сентября, пополнила ряды первоклассников. Снимками «Лисёнка» (как её называют родители) в школьной форме и с букетом цветов поделилась мама 37-летнего рэпера, Симона Юнусова.

Ещё немного Алисы с букетом. Фото: instagram.com/simona280

Алиса-первоклассница. Фото: instagram.com/simona280

- Ну что, двигаемся дальше! Самое неприятное, это ранние подъёмы и московские пробки... А ещё жизнь в новой реальности: маски, термометрия и запрет родителям на вход в детские учреждения, но во всём стоит искать положительные моменты: частое мытьё рук, регулярная дезинфекция и отсутствие нервных родителей. Желаю всем детям Здоровья, отличных Друзей, творческих учителей и интересного офлайн-обучения! В добрый путь, молодёжь! – написала бабушка девочки в своём Инстаграме.

Алиса позирует. Фото: instagram.com/simona280

Подписчиков Симоны удивило, что девочка шести лет от роду уже стала первоклассницей. Тогда как большинство родителей предпочитают отдавать своё чадо только после семи лет.

- Алиса такая маленькая в моей голове. Я как-то совсем не ожидала что-то она уже школьница. Успехов лапочке, - пишут в комментариях пользователи.

Первоклассница с букетом. Фото: instagram.com/simona280

Впрочем, сами родители белокурой первоклашки пока не спешат выкладывать фото дочери в социальных сетях. Алёна лишь намекнула в сториз, что её дочка – отныне школьница.

Алёна Шишкова поделилась фотографией в сториз. Фото: instagram.com/simona280

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что поклонники раскритиковали образ Алёны Шишковой и её дочки. Редкий совместный семейный выход в свет не остался незамеченным. Позже Алена сцепилась с Леной Миро в «Инстаграме» из-за воспитания дочери Тимати. Блондинка ответила на высказывание известного блогера по поводу пальца Симоны во рту девочки.

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