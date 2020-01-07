Алена Шишкова сцепилась с Леной Миро в Инстаграм из-за воспитания дочери Тимати

Не секрет, что тюменка, модель, блогер, экс-возлюбленная Тимати и просто красавица Алёна Шишкова находится в теплых и тесных отношениях с бывшей свекровью Симоной – мамой известного российского рэпера. Недавно Симона шокировала подписчиков, поделившись фото, на котором она засунула большой палец ноги в рот пятилетней внучке Алисы, дочери Алёны и Тимати. На фоне этого недоброжелатели попытались внести раздор в семейные дела звезд. Блондинка не осталась в долгу и написала пост защиты.

С чего все началось

Симона Юнусова проводит вместе с внучкой Алисой очень много времени, многие уверены, что девочка живет с бабушкой постоянно. Инстаграм мамы известного рэпера то и дело пополняется новыми снимками, где Симона и Алиса пекут пирог, рисуют, играют, читают, загорают. Последний снимок и видео появились всего на несколько часов, но взорвали интернет-пространство.

На кадрах Симона отдыхает с внучкой у бассейна. Внезапно девочка хватается за ступню бабушки и сует большой палец ноги с ярко-красным педикюром себе в рот.

Алиса засунула палец ноги бабушки в рот. Скрин с видео

Кучу вопросов вызвал даже не сам порыв Алисы, сколько реакция Симоны, которая не просто не предотвратила поступок, но и сфотографировала и даже поделилась им в сети.

Манера воспитания ребенка вызвала бурю негативных откликов подписчиков, досталось и самой Алёне, которая не занимается ребенком. Спустя несколько часов Симона удалила пост с гневными высказываниями, но скандал на этом не завершился.

Дочь и мать на разных континентах

Волну негодования поддержала и известный блогер Лена Миро, которая разместила блог в Живом Журнале под заголовком «Почему молчит Шишкова?».

По мнению Миро, что Алёна Шишкова, что новая избранница Решетова, не занимаются воспитанием своих детей.

- Очень много вопросов возникло по поводу сосущей ногу старухи девочки Тимати. Я не о Решетовой сейчас, если что, а о дочке Тимура - Алисе, которая засунула ногу бабушки в рот, пока Симона Яковлевна получала от этого удовольствие.

Главный вопрос - а где была, собственно, мать? Как она позволила свекрови вытворить такое с дочерью? – пишет Лена.

Досталось и самой матери Тимати, и даже новой избраннице рэпера.

- И хотя все восторгаются Симоной Яковлевной Юнусовой, мать видит дочь только на фотосессиях для соцсетей.

Бабка Симона довольно цинична - она здраво и адекватно оценивает уровень наложниц своего сынули.

Что может дать косноязычная Алёна Шишкова потомству? Если посмотреть на девушку до кучи пластических операций, то интеллекта на лице - ноль.

Лена Миро "проехалась" по звездной семье. Скрин блога с ЖЖ

Ни Шишкова, ни Решетова не воспитывают своих детей. Они их просто не видят. Вот, как встретили новый год Алёна и её дочка Алиса - по видеосвязи!

Где была мать, вы спрашиваете? Да нет у Алисы матери - есть только бабка, сующая в рот ребёнку свой педикюр! – продолжает блогер.

Лена Миро уверяет, что дочь и мать (Алиса и Алёна прим.ред.) живут не просто в разных странах -на разных континентах.

Хайп пройдёт мимо меня

Алёна Шишкова не смогла стерпеть злобные высказывания популярного блогера и решила ей ответить, но не прямо в глаза, а как теперь стало модным – постом на своей странице в Инстаграм.

Тюменка отметила, что самодостаточна и уделяет время своему ребенку. Кроме того, ее дочь живет с ней и бывает у бабушки только по выходным.

- Все жареные факты здесь! – начала свою тираду разгневанная Алёна. - Итак, я решила расставить точки над i в истории с пальцем, так как Леночка Миро не смогла раздобыть информации, сыграла на кричащем заголовке, за которым ничего нет. Так уж и быть, расскажу, любимые. А то хайп пройдёт мимо меня. Зря рожала что ли? Блондинка завила, что Алиса живет с ней и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) - она остаётся у бабушки. Симона она благодарна за то, что та посвятила себя ее дочери.

Алёна рассказала, с кем живет ее дочь. Фото со страницы Инстаграм Алены Шишковой

Ответила тюменка и по поводу финансовой свободы:

- Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею. Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?).

Также Алена намекнула, что не всегда методы воспитания Симоны ей по нраву, но нельзя всех воспитывать одинаково, как в инкубаторе.

Кроме того, красавица заявила, что если она с чем-то не согласна, то выразит это в личной беседе и внутри семьи, а не вытащит на потребу оголтелой толпе.

- Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет, - заявляет Шишкова.

Пост знаменитой тюменки лайками поддержали более 200 тысяч подписчиков.

- Ален, если люди шепчутся за твоей спиной, значит, ты успешнее и у тебя все отлично, а вообще слухи — лучшие пресс-агенты, - поддерживают ее фолловеры.

Новый выпад Миро

Блогер Лена не осталась в долгу и вновь ответила Алёне Шишковой еще более едким постом. В нем она не только обвинила блондинку в оказании сомнительных услуг, но и заявила, что дочь Алёны и Тимати имеет отклонения в развитии.

«Когда попадаешь в самое яблочко, люди всегда пытаются оправдаться. Алёна Шишкова -- не исключение. Нужно отдать должное тем, кто написал объяснительную за Алёнку -- они с потрохами сдали Шишкову (Лена Миро намекает на то, что пост за Алёну написали другие прим. ред).

Больше всего «крутые» Юнусовы испугались вмешательства в свои делишки. Естественно, старый палец бабки во рту ребёнка - это стопроцентное издевательство над ребёнком. Возможно оно лишь потому, что мать девочки находится далеко и видит дочь только на фотосессиях. Ну, да - два раза в неделю ребёнок летает к бабушке в Доминикану. А потом -- обратно в Москву. Это так же правдоподобно, как и то, что Шишкова живёт на свои деньги… Интересно тогда, каков же источник доходов Шишковой? Трёхкопеечная реклама в накрученном ботами Эскортограме? Ну, этого возможно хватит на кефир для похудения, но не больше.

По словам Миро, она не ждала от Алены, что та вступится за дочь - Как только Шишкова откроет рот, ребёнка она больше никогда не увидит, а за лайки в Эскортограме перестанут платить… Мать Алисочки не может этого себе позволить. Поэтому все её оправдания типа «я скажу ей лично» тут вообще не катят. У Алёны Шишковой не может быть личного мнения, а если вдруг оно когда-то появится, ей самой засунут грязный мохнатый палец старухи в рот.

Одно плохо. Страдает ребёнок. Девочка явно проблемная - я посмотрела несколько видео.

Напомним, дочь Алиса родилась у Алёны Шишковой и рэпера Тимати в 2014 году. Пара вскоре рассталась, но бывшая невестка продолжает общаться с матерью экс-возлюбленного.