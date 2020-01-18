Мяса ешь побольше или бургеров: Алена Шишкова снова шокировала фанатов худобой

После расставания с Тимати знаменитая тюменская модель Алёна Шишкова не раз заявляла, что самостоятельна и полностью обеспечивает себя сама. Подтверждение тому – рекламные посты в «Инстаграм» блондинки, которых становится все больше.

На этот раз Алёна поделилась фото, на котором она расположилась на кровати в ультра коротких шортиках «а-ля трусы», кофточке и с банками крема. Постом блондинка рекламирует средства, которые помогают в борьбе с растяжками кожи. Они возникают при наборе веса и беременности.

- Когда худеешь, кожа становится сухая. Когда резко поправляешься, есть риск получить растяжки. Это слово, которого я боялась, например, когда была беременна, и знаю, что все будущие мамочки уже заранее в ужасе от слова «стрии», - пишет инстамодель.

Однако многие подписчики проигнорировали ее рекламный подтекст, обратив внимание на сильную худобу. «Худышка Алена, куда вам худеть! Вам тортики рекламировать надо!», «Аленушка, вы красавица. Но хоть немного нужно поправиться», «Поешь девочка, совсем исхудала» - обеспокоены фанаты блондинки.

Алена Шишкова шокировала своей худобой фанатов. Фото с "Инстаграм" Алены Шишковой

От добрых вопросов и высказываний некоторые фолловеры Шишковой перешли к злобным высказываниям: «Алена, иди поешь. Попу то надо иметь. Лицо больше чем зад», «Всё страшнее и страшнее, Лена. Вот ешь мясо побольше или бургеров, поправишься», «зачем оголять эти худые, острые, палки?», «кость ходячая» - пишут комментаторы под ее фото.

Пользовательница соцсети под ником Мадонна спросила, сколько метров рука. Вопрос был задан не просто так. Тонкая худенькая ручка Алены на фото кажется бесконечно длинной.

Не смогли удержаться подписчики и по поводу бывшего возлюбленного инстамодели - Тимати. - Чё тимати денег не даёт? – намекает на голодное житье Алёны еще один злопыхатель.