«Один в один - Решетова»: Алёна Шишкова с новой прической стала копией подруги Тимати

Не успели подписчики Алёны Шишковой отойти от её образа «а-ля Лобода», как пришло время сравнивать её с Анастасией Решетовой. Для новой фотосессии уроженка Тюмени примерила несколько новых образов в разноцветных париках, чем очень удивила пользователей её Instagrama. Подписчики обратили внимание, что в рыжем парике девушка очень смахивает на беременную подругу Тимати. Совпадение? Не думаем!

- Очень на Настю похожа! На последней так прям вообще – вылитая Решетова! – пишут подписчики.

- Они в принципе похожи, был когда-то флешмоб «Решетова в блонде» - копия Алёна. Эх, Тимур – молодец, вкус не сменил! – смеются россияне.

- Решетовой до Алёны как до Китая, в любом цвете волос! – не соглашается подписчица Мария Моисеенко. – Алёна более благородная, женственная и утончённая!

Впрочем, те, кому не показалось, что «чёрная» Алёна – копия Решетовой, в голос заявили, что тёмный цвет её очень идёт. По мнению подписчиков, глаза у девушки стали более выразительными, да и к милому личику цвет очень подходит.

- Невероятно красиво вам с этим цветом, Ален! Глаза просто бездонные стали! Если вы когда-то решите изменить цвет волос, тот этот вариант - идеальное решение!

Впрочем, подписчикам волноваться пока не о чем – после фотосессии девушка сняла парики и вернулась к «блонду», о чём свидетельствуют её сториз и фотки в инстаграме. Девушка вместе с блогером Гусейном Гасановым отправилась в азербайджанский Баку. Зачем? Скоро узнаем!

С блогером Гусейном Гасановым. Фото: https://www.instagram.com/gusein.gasanov/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, это не первые изменения, которые произошли с Алёной Шишковой. Ранее девушка похвасталась винирами, которые она поставила на зубы. Однако пользователи заметили, что после этого девушка стала шепелявить.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о странном фото, которое опубликовала Алёна. Девушка предстала перед подписчиками с «разбитым» в кровь лицом. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже тюменка повторила трюк Джейсона Стэтхема с открытием бутылкой. На съёмках возрождённого шоу «Форт Боярд» девушка познакомилась с певцом Олегом Майами и даже поползли слухи об их скорой свадьбе. После съёмок в шоу Алёна отправилась в Сочи, где напугала Симону, маму Тимати, своим приездом.