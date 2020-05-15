2020-05-15T10:36:00+03:00
Общество

«Перешла на тёмную сторону»: зачем Алёна Шишкова сменила образ?

Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова сначала стала зеленой, а потом брюнеткой
Ирина Ромашкина
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"Я – модель: что сделаю, то и модно". Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram"Я – модель: что сделаю, то и модно". Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram
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Модель, мама дочки российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) тюменка Алёна Шишкова недавно взбудоражила поклонников очередной сменой образа: она кардинально сменила имидж. Белокурая девушка вдруг перекрасила волосы в черный цвет. Как оказалось, девушка стала жертвой неудачного бьюти-эксперимента.

После публикации поста с фото в новом образе Алёну замучили вопросами: зачем ты это сделала? Кто-то предположил, что она стала похожа на нынешнюю избранницу mr. Black Star Анастасию Решетову, уж не хочет ли она тем самым вернуть своего бывшего? Кое-кто в комментариях даже предложил свои колдовские услуги!

Другие заявили, что теперь Алёна выглядит ужасно, стала выглядеть на десять лет старше. Диванные критики объявили, что темный – не ее цветотип и теперь звезда замучается делать смывку, возвращаться в блонд. Шишкова замучилась читать комментарии и выдала подписчикам пост, объясняющий свои эпатажные действия.

– Итак, много вопросов, как так получилось, что я перешла на темную сторону, а именно – стала брюнеткой. Я уже не раз говорила, что последние полгода занималась восстановлением волос, которые от природы у меня всегда были русые и густые. Моделинг с 14 лет: укладки, окрашивания, истязания волос дали о себе знать. Знаю, я не одна такая, нас много, – обратилась к поклонникам модель.

По ее словам, многолетняя работа в индустрии красоты привела ее к зависимости от бьюти-процедур. Когда же в Москве начался карантин, Шишковой пришлось нелегко: она не могла воспользоваться услугами салонов, ведь их закрыли.

– С закрытием салонов разве что моя мама ничего не почувствовала, так как единственная ее спа-процедура – это в снег после бани в загородном доме. Все остальные поотрывали себе сами гель, лак, глотая слезы, стали красить корни в ванной. Самые хитренькие сумели найти мастеров, которые принимали на дому или еще в каких-то подземельях, – рассказывает Алёна.

Шишкова приготовилась искупаться в очередной волне негатива своих хейтеров. Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Шишкова приготовилась искупаться в очередной волне негатива своих хейтеров. Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Блондинка приобрела уникальный оттенок волос зеленого цвета. Фото эксперимента не опубликовала, но можно представить, сколько эмоций испытала дива.

– Со скуки покрасилась сама дома хной. А когда получился неожиданный зеленый, стала искать мастера, который исправит мне цвет, – написала девушка.

С домашними экспериментами было покончено. Высветлять хну – дело гиблое, трудоемкое и для здоровья волос просто убийственное. Оставался один щадящий вариант – тонировка.

– В общем, я – модель: что сделаю, то и модно. Планы на ближайшее будущее – быть брюнеткой снаружи, блондинкой в глубине души. И искупаться в очередной волне вашего негатива, – заявила Алёна.

Кстати, негатива не последовало. Кто-то стал советовать витамины для волос, кто-то засыпал комплиментами либо же высказал свое веское «фи», а еще Шишковой предложили носить парик…

– Тоже очень красиво! Блондинкой, конечно, быть круче. Может, можно парик иногда носить, чтоб волосы утюжком и так далее не портить, – предложила одна из подписчиц.

Поклонники Алёны признают, что новый образ очень необычен: может лучше носить парик? Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Поклонники Алёны признают, что новый образ очень необычен: может лучше носить парик? Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Дополним, инстаблогер Алёна Шишкова не раз попадала под обстрел критиков. Один из последних случаев зацепил бранью и ее маленькую дочку Алису. Девочка нарядилась на премьеру фильма в нежное платье с рюшами в пол в голубо-бело-розовой гамме, обула большие ботинки, надела шляпку и распустила разноцветные волосы.

– Зачем наряжать девочку как клоуна? – отвесили «комплимент» подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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