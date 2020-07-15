2020-07-15T13:21:52+03:00
Звезды

«Слава Богу, уже не Малифисента»: Алёна Шишкова снова сменила цвет волос

Тюменка провела очередной бьюти-эксперимент, на этот раз удачно
Ирина Ромашкина
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«Я вернулась». Фотоколлаж: Ирина Ромашкина«Я вернулась». Фотоколлаж: Ирина Ромашкина
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Модель, мама дочки российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) тюменка Алёна Шишкова порадовала фолловеров в Instagram новым образом. И снова Алёна не мелочилась, кардинально изменившись. Фото она подписала просто: «Я вернулась».

Чуть больше двух месяцев назад Шишкова взбудоражила поклонников кардинальными переменами. «Убежденная» блондинка вдруг опубликовала фото в черном цвете – девушка окрасила волосы в глубокий темный. Причиной стал неудачный эксперимент: на карантине модель тосковала по закрытым тогда салонам.

– Много вопросов, как так получилось, что я перешла на темную сторону, а именно – стала брюнеткой. Со скуки покрасилась сама дома хной. А когда получился неожиданный зеленый, стала искать мастера, который исправит мне цвет, – написала девушка.

Так Шишкова стала брюнеткой. Однако с тех пор и до сегодняшнего дня Алёну буквально засыпали хейтингом. Обожающие подписчики будто ополчились на новый имидж модели. Диванные критики объявили, что темный – не ее цветотип и теперь звезда замучается делать смывку, возвращаться в блонд.

Многие поклонники последние два месяца просили Шишкову вернуться к блонду. Алёна Шишкова снова стала блондинкой. Скриншот сторис со страницы героя публикации в Instagram

Многие поклонники последние два месяца просили Шишкову вернуться к блонду. Алёна Шишкова снова стала блондинкой. Скриншот сторис со страницы героя публикации в Instagram

Недавно один из поклонников даже написал: «Кто тоже ждет, когда Алёна снова перекрасится в светлый?». Подписчики высказались:

– Ей лучше блонд.

– Хоть я и люблю тёмный цвет волос, но с блондом Алёна смотрелась ярче и лучше.

– Алёна, верни блонд, пожалуйста. Тебе очень шло. Ты единственный человек кому идёт быть блондинкой, а ты зачем-то сменила цвет.

То ли модель услышала молитвы фолловеров, то ли сама соскучилась «по светлой стороне», но сегодня ночью Алёна выложила в сеть свое новое фото. Пост «о возвращении блондинки» собрал уже 153 000 лайков и около 2 500 комментариев – подписчики в восторге от преображения Шишковой.

– Наконец-то!

– В любом цвете красавица, но блонд никому так не идёт «по-королевски», как тебе.

– Безусловно, это ваш идеальный цвет волос!

– О Боже, ты прекрасна, слава Богу, уже не Малифисента!

Скриншот со страницы героя публикации в Instagram

Скриншот со страницы героя публикации в Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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