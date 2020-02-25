«Три волосинки и те короткие»: «облысевшая» Алёна Шишкова прошлась по подиуму в золотых ботфортах

Модельная карьера уроженки Тюмени, молодой маме и экс-возлюбленной Тимати Алёны Шишковой резко пошла в гору. Девушка выступила в Милане на показе мод в сногсшибательном наряде, в буквальном смысле сногсшибательном, ибо блондинка едва волочила ноги в огромных космических ботфортах. На модель тут же обрушились вопросы не только от ярых фанатов, но и хейтеров.

Лысинка и худоба

Подписчики инстамодели давно обеспокоены излишней стройностью 27-летней Алены Шишковой. Ее ноги стали сравнивать с палками, а более участливые посоветовали чуть больше кушать. Блондинка тут же ответила фанатам:

- Дорогие мои подписчики, заканчивайте меня троллить с моей худобой! Я ем и ем много. Если так случилось, что я не могу поправиться, то винить стоит метаболизм, а не анорексию, - написала Алёна в своем «Инстаграм».

На этот раз подписчики звезды обратили внимание на ее волосы. Вернее на их отсутствие. На показе в Милане Шишкова предстала с очень короткой стрижкой, которая подчеркивала утраченную густоту копны. Вместо пышной шевелюры фолловеры заметили прилизанные на голове волосики.

- Короткие волосы? – удивлена Марго.

- Я бы даже сказала три волосинки и те короткие. Вот и результат длительного наращивания. Ещё пару лет и этого пушка не останется на голове, отвечает за Алёну подписчица.

- Диета забирает лучших…

- Алёна, Вы совсем остались без волос. Что случилось с ними? – беспокоится поклонница.

Хейтеры тут же принялись обсуждать весь выход по подиуму и внешность Шишковой. Они уверены, что модель так выглядит на видео из-за болезни.

- Ей в принципе тяжело ходить и она быстро устает, она стала очень худой, нет фоток в купальниках, как раньше, перестала надевать мини, обтягивающую одежду и тд. Я не врач, но, по-моему, это анорексия, - уверяет фанатка.

Те самые ботфорты. Скрин с "Инстаграм" Алёны Шишковой

Куда же делись белокурые волосы красавицы? Как оказалось, волосы были и не ее вовсе. Девушка прибегала к процедуре наращивая и окрашивания, а потому ее собственные локоны не выдержали нагрузки. Об этом рассказала сама Алёна в одном из своих постов. Однако и тут, вместо поддержки, ей посыпались обвинения в лицемерии.

- Сначала ты даёшь рекламу о том, кто делает тебе это наращивание и окрашивание волос, говоря всякие рекламные вещи, а теперь пытаешься быть собой и говоришь, что это было издевательством. Твоим словам нет веры, - укоряет звезду очередная подписчица.

За свою любимицу тут же вступились ярые фанаты.

«Очень идут короткие волосы! Не оторвать взгляд!», «С короткой стрижкой очень стильная! Породистая девушка», «Волосы не зубы – отрастут», «Прическа бомбезная», «Да хоть лысая ты будешь все равно самая красивая! Никого не слушай! Волосы вырастут!» - поддерживают Алёну Шишкову ее преданные фолловеры.

«Приятно быть моделью...»

Сама Алёна решила не отмалчиваться и ответила на злые высказывания хейтеров довольно дерзким постом.

- Шоу было действительно исторически крутое, как и вся коллекция. Конечно, среди вас нашлись хейтеры, которые критиковали меня. Каблуки подиумного образца сапог немного «ездили», я «держала» их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчёт волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя причёска будет отрастать. И ещё, было очень приятно быть моделью и в 14 и в 20 и в 27. И в 45! – написала в своем «Инстаграм» блондинка.

Добавим, что тюменка Алёна Шишкова начала модельную карьеру в 13 лет. В 2008 году она выиграла несколько конкурсов красоты, после чего стала мелькать на страницах глянца. Славу Алёне принес титул второй вице-мисс России в 2012 году. В тот же год у блондинки завязались отношения с рэпером Тимати, и ее востребованность в профессии вышла на новый уровень.

Шишкову часто подозревают в злоупотреблении пластикой, при этом сама девушка это отрицает, уверяя, что пользуется только услугами косметологов. Между тем, старые фотографии Шишковой разительно отличаются от нынешних снимков. У модели сильно изменились губы, скулы, разрез глаз и форма носа. С цветом волос Алёна тоже играет. В 2019 году она перекрасилась из блондинки в брюнетку и тут же получила сравнение с Решетовой – новой возлюбленной Тимати.